1995-1999-2000'de sigorta girişi olanlar! Emeklilikte en az 6.500 TL maaş alın! Son 2520 günle... SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye prime esas kazançla yüksek maaş!
Fazla emekli maaşı almak artık çok kolay! 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Peki, emekli maaşı nasıl artar? İşte merak edilenler!
Günümüzde binlerce farklı iş kolunda çalışan ve emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş bulunuyor. Hepsi ilerde emekli olmanın hayalini kurarken aynı zamanda yüksek maaş almanın yollarını merak ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya 2000 yılı ve öncesinde başladıysanız bu kriterlere mutlaka dikkat etmenizi gerekiyor. Peki, emeklilikte nasıl yüksek maaş alırım? İşte merak edilenler haberimizde!
Yüksek emekli maaşı ile ilgili son dakika açıklaması. Asgari ücretli çalışan veya yüksek maaşı olan milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emekli maaşının yükseltmek için püf noktaları tek tek açıklandı. Bu koşulları yerine getiren milyonlarca çalışanın emekli maaşı yükseliyor. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren emekli maaşını arttırmanın kuralları...