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17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı.
Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor. 24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor. Kaptan olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak şartı bulunmaktadır. Staj dönemini tamamladıktan sonra Denizcilik Müsteşarlığı'nın yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından başarı ile geçmek gerekmektedir.

02.04.2021 10:54 - Son Güncelleme: 02.04.2021 10:55
17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı. Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor. 24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor. Yat 40-50 metreye çıktığında ise maaşlar kaptanlarda 14 bin euroya ulaşıyor. Kaptanlar uzak yol ve yakın yol kaptanı olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi kaptanlık sıfatına sahip olunduğuna ve yönetilen deniz aracının türüne göre kaptanın görev tanımı farklılıklar göstermektedir.

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17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı. Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor.

17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor.

Yat 40-50 metreye çıktığında ise maaşlar kaptanlarda 14 bin euroya ulaşıyor.

17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

Türkiye'de ise maaşlar tekne boyutuna göre belirlenmiyor. Kaptanlar 4 bin 500 ile 20 bin lira arasında maaş alıyor.

17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

Süperyatlarda hostes maaşları 4 bin liradan başlarken; şeflere ise 10 bin ile 17 bin lira arasında maaş ödeniyor.