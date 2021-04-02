17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda

Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı.

Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor. 24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor. Kaptan olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak şartı bulunmaktadır. Staj dönemini tamamladıktan sonra Denizcilik Müsteşarlığı'nın yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından başarı ile geçmek gerekmektedir.

02.04.2021 10:54 - Son Güncelleme: 02.04.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





