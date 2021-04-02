17.000 ve 20.000 maaşla personel aranıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda
Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı.
Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor. 24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor. Kaptan olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak şartı bulunmaktadır. Staj dönemini tamamladıktan sonra Denizcilik Müsteşarlığı'nın yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından başarı ile geçmek gerekmektedir.
Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı. Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor. 24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor. Yat 40-50 metreye çıktığında ise maaşlar kaptanlarda 14 bin euroya ulaşıyor. Kaptanlar uzak yol ve yakın yol kaptanı olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi kaptanlık sıfatına sahip olunduğuna ve yönetilen deniz aracının türüne göre kaptanın görev tanımı farklılıklar göstermektedir.