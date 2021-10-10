A101 11 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayımlandı! A101'de bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu: Kahvaltılıklar 9,75 TL'ye kadar düştü...

Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101'in yeni haftanın gelmesiyle yepyeni kataloğu da yayımlandı. Bu hafta tüm A101 mağazalarında kahvaltılık ürünlerde büyük indirim yapıldı. Bu hafta A101'e giden Ahir tam yağlı tost peynirini 35,90'a alacak. Piliç Burger de 5,90'a düştü. Milktan kaymak yüzde 11'lik indirimle 9,75'e indi. Ahir peynir 22,95'ten 17,50'ye, Torku üzüm pekmezi 19,90'dan 11,90'a düştü. İşte 9-15 Ekim 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu...