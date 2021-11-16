BİM indirimleri belli oldu! 16 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayında! Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, çamaşır deterjanı, beyaz eşyada...
BİM marketlerinde bu hatfa indirime giren ürünler aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu. Vatandaşlar harıl harıl en çok indirim yapan marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu hafta BİM'de deterjan ürünleri, mutfak ihtiyaçları ve beyaz eşyalarda büyük indirimler yapıldı. BİM 16 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tam listesine haberimizde yer verdik. İşte market market gezmenize gerek kalmadan indrimleri öğrenebileceğiniz katalog...
16.11.2021 09:57
- Son Güncelleme: 16.11.2021 09:57
BİM indirimleri teker teker açıklandı. 16 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayınlanır yayınlanmaz BİM'de bu hafta indirime giren ürünler de belli oldu. Binlerce kişi zincir marketlerin kataloğunu yakından takip edip ürünleri indirimli almak istiyor. Bu kapsamda BİM'in yeni aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. Sabah saatlerinde BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu yayınlandı. İşte Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, çamaşır deterjanı, beyaz eşyada yapılan süper indirimler...