BİM indirimleri belli oldu! 16 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayında! Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, çamaşır deterjanı, beyaz eşyada...

BİM indirimleri teker teker açıklandı. 16 Kasım 2021 aktüel kataloğu yayınlanır yayınlanmaz BİM'de bu hafta indirime giren ürünler de belli oldu. Binlerce kişi zincir marketlerin kataloğunu yakından takip edip ürünleri indirimli almak istiyor. Bu kapsamda BİM'in yeni aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. Sabah saatlerinde BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu yayınlandı. İşte Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, çamaşır deterjanı, beyaz eşyada yapılan süper indirimler...