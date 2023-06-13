7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo! SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi geldi! Seyyanen zam ve refah payı ile kök maaşa en az...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranlarını merakla bekliyor. Son açıklanan enflasyon verilerine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon verilerine göre yeni maaş hesaplamaları yapıldı. Artışlar merakla beklenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.