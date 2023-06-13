7500-8000-8500 TL maaş alanlar için yeni tablo! SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi geldi! Seyyanen zam ve refah payı ile kök maaşa en az...
16 milyon emeklinin merakla beklediği temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere ayrıca ek iyileştirmeler yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Temmuz zammının kesin oranı için geriye sadece bir veri kalmış durumda.
13.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:01
Milyonlarca emekli Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranlarını merakla bekliyor. Son açıklanan enflasyon verilerine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon verilerine göre yeni maaş hesaplamaları yapıldı. Artışlar merakla beklenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.