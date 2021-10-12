BİM hafta sonu indirimleri belli oldu! Evlenecek olanlara müjde! BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayında! Çeyiz alışverişi BİM’de başlıyor...

BİM hafta sonu indirimleri açıklandı. Evlenecek olanlara BİM'den müjde geldi. BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı, hanımlar ve beyler mutluluktan havalara uçtu. Çünkü bu hafta sonu BİM'de yeni evlenecek olan çiftler için tüm ihtiyaçlar indirimli halleriyle satışa sunulacak. Peki nedir o ürünler? Özellikle mutfak için ocak, kahve ve çay makinesi, oda için televizyon, tablet, kadın ve erkekler için iç giyimde efsane indirimler yapıldı. İşte BİM'in sevindiren yepyeni aktüel ürünler kataloğu...