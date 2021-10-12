BİM hafta sonu indirimleri belli oldu! Evlenecek olanlara müjde! BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayında! Çeyiz alışverişi BİM'de başlıyor...
BİM bu hafta sonu aktüel ürünler kataloğunda tost makinesi, süpürge makinesi, televizyon, buharlı temizleyici, çay ve kahve makinesi, ocak, ankastre set ve daha pek çok üründe kaçırılmayacak indirimler yaptı. Yeni evlenecek olan çiftler çeyiz alışverişini bu hafta BİM'den yapabilecek. BİM'in hafta sonu aktül ürünler kataloğu yayımlandı. Evini dizmek isteyen hanımlar ve beyler pahalı eşyalar almaya gerek yok! BİM'den tüm ihtiyaçlarınızı en indirimli halleriyle satın alabileceksiniz. Hafta sonu fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM 15 Ekim aktüel ürünler kataloğuna tam liste haberimizde yer verdik. İşte gözlerinizi fal taşı gibi açtıracak o ürünler ve fiyatları...
12.10.2021 20:03
- Son Güncelleme: 12.10.2021 20:03
BİM hafta sonu indirimleri açıklandı. Evlenecek olanlara BİM'den müjde geldi. BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı, hanımlar ve beyler mutluluktan havalara uçtu. Çünkü bu hafta sonu BİM'de yeni evlenecek olan çiftler için tüm ihtiyaçlar indirimli halleriyle satışa sunulacak. Peki nedir o ürünler? Özellikle mutfak için ocak, kahve ve çay makinesi, oda için televizyon, tablet, kadın ve erkekler için iç giyimde efsane indirimler yapıldı. İşte BİM'in sevindiren yepyeni aktüel ürünler kataloğu...