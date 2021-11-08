BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bugün başladı yetişen alıyor! Neredeyse hepsi 20 TL altında satılıyor

BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM indirimli ürünlerini tek tek açıkladı! Yeni aktüel kataloğunda bir çok ürün 20 TL'nin altında satılıyor. Milyonlarca kişi en uygun fiyatla satılan ürünleri kapmak için her marketin aktüel kataloğunu inceliyor. Bu hafta BİM, diğer zincir marketlere fark attı. Teknolojik ürünler, çeyiz alışverişi, mutfak ihtiyaçları ve daha pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatıyla satılıyor. İşte markete gitmeden önce rahat rahat inceleyebileceğiniz BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste!