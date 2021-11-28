A101 aktüel kataloğu güncellendi! Yepyeni indirimler başladı! Hafta sonu açıklandı! 28 Kasım'dan itibaren mutfak ihtiyaçları ve teknolojik ürünlerde...
Hafta sonunun gelmesiyle yeni A101 kataloğu yayınlandı. Her hafta sonu A101'de indirime giren ürünler yenileniyor. Milyonlarca kişi A101'in güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta A101 mağazalarında teknolojik ürünlerden (telefon, tablet, plazma, kulaklık), ev ihtiyaçlarına (yağ, çay, et, salça, kahvaltılıklar, yoğurt, süt, tuvalet kağıdı, temizlik malzemleri) pek çok üründe ses getiren indirimler yapıldı. İşte 28 Kasım'da başlayan indirimlerin tam listesi!
28.11.2021 09:18
- Son Güncelleme: 28.11.2021 09:18
A101 aktüel kataloğu güncellendi! Yepyeni indirimler başladı! Hafta sonu açıklandı! 28 Kasım'dan itibaren mutfak ihtiyaçları ve teknolojik ürünlerde sürpriz indirimler yapıldı. Milyonlarca müşterinin her hafta sonu uğrak yeri olan zincir marketlerde bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak ediliyor. Haftanın en çılgın indirimleri A101 tarafından yapıldı. Peki bu haftaki indirimli ürünler hangileri, ne kadar indirim yapıldı? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!