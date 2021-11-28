A101 aktüel kataloğu güncellendi! Yepyeni indirimler başladı! Hafta sonu açıklandı! 28 Kasım'dan itibaren mutfak ihtiyaçları ve teknolojik ürünlerde sürpriz indirimler yapıldı. Milyonlarca müşterinin her hafta sonu uğrak yeri olan zincir marketlerde bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak ediliyor. Haftanın en çılgın indirimleri A101 tarafından yapıldı. Peki bu haftaki indirimli ürünler hangileri, ne kadar indirim yapıldı? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!