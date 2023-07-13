BİM çeyizlik ürünleri belli oldu! 14 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Sabah 09:00’da başlıyor! Kurabiyelik, çerezlik seti, termos...

BİM marketlerinde Cuma indirimleri belli oldu. Her hafta yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlayan BİM marketlerinde bu haftanın indirimleri açıklandı. 14 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olan indirimler katalog ile tek tek duyuruldu. İşte BİM kataloğu.