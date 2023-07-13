BİM çeyizlik ürünleri belli oldu! 14 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Sabah 09:00'da başlıyor! Kurabiyelik, çerezlik seti, termos...
BİM Cuma indirimlerini duyurdu. 14 Temmuz 2023 Cuma gününden itibaren geçerli! Bu hafta BİM'de yüksek taban terlik kadın 77, 50, Tek Kişilik Baskılı Pike 125 TL, Siyah Cam Ankastre Set 4.299 TL, DB100 Tezgahaltı Buzdolabı 2.899 TL'ye satılacak. Cep telefonu, termos, fritöz, çay makinesi saç-sakal düzeltme makinesi, çerezlik seti, kavanoz, kurabiyelik yarın BİM'de ucuza satılacak. İşte BİM 14 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi.
13.07.2023 09:48 - Son Güncelleme: 13.07.2023 09:48
BİM marketlerinde Cuma indirimleri belli oldu. Her hafta yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlayan BİM marketlerinde bu haftanın indirimleri açıklandı. 14 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olan indirimler katalog ile tek tek duyuruldu. İşte BİM kataloğu.