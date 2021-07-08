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A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!

A101 8 Temmuz aktüel kataloğu! Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının yer aldığı 8 Temmuz aktüel kataloğunda birçok üründe dev indirimler yer alıyor. A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken kampanyalı ürünler arasında; Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led Tv, Epson L3150 Ecotank Yazıcı, Axen AX58LEDJ203 Ultra HD Android Smart Led Tv, HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv, SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG SCM 9100 / CM 910 Çamaşır Makinesi, Samsung VC07R302MVR/TR Cyclone Süpürge, Flavel FLV200 Türk Kahvesi Makinesi, Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik ürünleri yer alıyor.

08.07.2021 09:39 - Son Güncelleme: 08.07.2021 09:39
A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!

A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken kampanyalı ürünler arasında; Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led Tv, Epson L3150 Ecotank Yazıcı, Axen AX58LEDJ203 Ultra HD Android Smart Led Tv, HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv, SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG SCM 9100 / CM 910 Çamaşır Makinesi, Samsung VC07R302MVR/TR Cyclone Süpürge, Flavel FLV200 Türk Kahvesi Makinesi, Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik ürünleri yer alıyor.

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A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!

Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led Tv 4.999 TL

Epson L3150 Ecotank Yazıcı 1.499 TL

Axen AX58LEDJ203 Ultra HD Android Smart Led Tv 3.999 TL

A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!

HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv 2.899 TL

SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 1.699 TL

SEG SCM 9100 / CM 910 Çamaşır Makinesi 1.999 TL

A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!

Samsung VC07R302MVR/TR Cyclone Süpürge 729 TL

Flavel FLV200 Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı 179 TL

A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!

Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik 229 TL

Philips SPK9403B Kablolu Gaming Mouse 109 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık 34,95 TL