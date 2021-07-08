A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda bayram havası yaratacak ürünler! Sınırlı sayıda indirimli ürünleri kaçırmayın!
A101 8 Temmuz aktüel kataloğu! Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının yer aldığı 8 Temmuz aktüel kataloğunda birçok üründe dev indirimler yer alıyor. A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken kampanyalı ürünler arasında; Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led Tv, Epson L3150 Ecotank Yazıcı, Axen AX58LEDJ203 Ultra HD Android Smart Led Tv, HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv, SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG SCM 9100 / CM 910 Çamaşır Makinesi, Samsung VC07R302MVR/TR Cyclone Süpürge, Flavel FLV200 Türk Kahvesi Makinesi, Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik ürünleri yer alıyor.
08.07.2021 09:39
- Son Güncelleme: 08.07.2021 09:39
A101 8 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken kampanyalı ürünler arasında; Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led Tv, Epson L3150 Ecotank Yazıcı, Axen AX58LEDJ203 Ultra HD Android Smart Led Tv, HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv, SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG SCM 9100 / CM 910 Çamaşır Makinesi, Samsung VC07R302MVR/TR Cyclone Süpürge, Flavel FLV200 Türk Kahvesi Makinesi, Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik ürünleri yer alıyor.