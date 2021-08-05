BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos’ta Dijitsu Televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma elektronik ürünlerde kampanyalar!
Vatandaşlar satışa çıkmasına bir gün kala heyecanla BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos'u incelemeye başladı. Yine birbirinden güzel ürünlerde uygun fiyatlar dikkat çekiyor, özellikle Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon fırsatı ön plana çıkıyor. Televizyonun yanı sıra BİM'de bu Cuma elektronik ürünlerde kampanyalar göz dolduruyor. Bütçeyi zorlamayacak, her eve lazım ürünlerdeki indirimlerden yararlanmak isteyenler stoklar tükenmeden almak istiyor. İşte güncel BİM aktüel katalog…
05.08.2021 09:08
- Son Güncelleme: 05.08.2021 09:11
Tüm illerden vatandaşlar yarın BİM market şubelerini ziyaret edecek ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak istiyor. Bunun için şimdiden neler olduğunu görmek ve liste yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos'u haberimizde paylaştık. Küçük ev aletlerinden çocuk ürünlerine, cam ürünlerden evin pek çok ihtiyacı olan gereçlere kadar birçok kategoride ürünler var. İşte BİM aktüel katalogta yer alanlar…