BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos’ta Dijitsu Televizyon fırsatı! BİM’de bu Cuma elektronik ürünlerde kampanyalar!

Tüm illerden vatandaşlar yarın BİM market şubelerini ziyaret edecek ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak istiyor. Bunun için şimdiden neler olduğunu görmek ve liste yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos'u haberimizde paylaştık. Küçük ev aletlerinden çocuk ürünlerine, cam ürünlerden evin pek çok ihtiyacı olan gereçlere kadar birçok kategoride ürünler var. İşte BİM aktüel katalogta yer alanlar…