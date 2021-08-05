Afet bölgelerine hangi destekler var? Desteklerden kimler yararlanabilir?
Türkiye genelinde son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketlerinin ardından birçok il ve ilçe "afet bölgesi" ilan edildi. Peki bir bölgenin afet bölgesi sayılması ne anlama geliyor? Bu bölgede yaşayan vatandaşlara ne gibi destekler veriliyor? İşte 10 soru ve cevapta afet destekleri...
Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi ve işverenlere, çalışanlara bazı istisnalar tanında. Sadece yangından etkilenen bölgeler değil, temmuz ayının son haftası Rize ve Artvin'de sel afetinin etkilendiği bölgeler de afet bölgesi kapsamı içine alındı.
Peki, nereleri afet bölgesi ilan edildi, afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama geliyor ve bu bölgelerdeki işverenlere, çalışanlara sosyal güvenlik kapsamında ne gibi ayrıcalıklar tanınacak?
1- Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek?
Hürriyet'in haberine göre bölgede; deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ediliyor.
2- Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor?
Afet bölgesi ilan edilmesi ile bölgede yaşayanlara, işverenlere, çalışanlara özel imkanlar tanınıyor ve tüm kayıplar devlet tarafından karşılanıyor.
3- Afet bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
Hane sayısı 100'den az olan yerlerde konutların 10'a birinin, nüfusu 50 binden az olan il ve ilçelerde en az 20 binanın, nüfusu 15 binden az olan yerlerde en az 10 binanın oturulamayacak hale gelmesi, tarım ürünlerinin en az 3'te biri kadarının zarar görmesi, çok sayıda ölü ve yaralı olması gerekiyor.