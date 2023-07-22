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Milyonlara emeklilik rehberi! Primini kendi ödeyenler dikkat! Kim, ne yatıracak? İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Çalışmayanların, eksik primleri bulunanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişirken; şoförler, part-time ve evde çalışanlar da eksik günlerini tamamlayabiliyor. İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Çığıl Ön Yener
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22.07.2023 07:01 - Son Güncelleme: 22.07.2023 07:01
Milyonlara emeklilik rehberi! Primini kendi ödeyenler dikkat! Kim, ne yatıracak? İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Ülkemizde emeklilik için gereken en önemli şartlardan biri prim.

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Milyonlara emeklilik rehberi! Primini kendi ödeyenler dikkat! Kim, ne yatıracak? İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor. Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta.

Milyonlara emeklilik rehberi! Primini kendi ödeyenler dikkat! Kim, ne yatıracak? İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da pim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.

Milyonlara emeklilik rehberi! Primini kendi ödeyenler dikkat! Kim, ne yatıracak? İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Bu ay hayata geçen yeni asgari ücretle birlikte ödenecek primler ve borçlanma tutarları değişti.

Milyonlara emeklilik rehberi! Primini kendi ödeyenler dikkat! Kim, ne yatıracak? İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

İşte primini kendi ödeyenlerin yapacakları ödemeler...

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