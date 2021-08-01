90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Bu süreçte mikrokredi ile tanıştım. Bin lira belki düşük bir para ama onun bana verdiği manevi güç çok büyüktü. Onların arkamda olduğunu bilmek bana güç kattı. Hala o paranın verdiği güçle üretimime devam ediyorum. Kadınlar için böyle bir destek çok önemli." dedi.