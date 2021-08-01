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90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Kastamonu'da bin liralık mikrokrediyle işe başlayan Taliha Özelci, açtığı iş yerinde hem yöresel el sanatları ürünlerini satıyor hem de 90 kadının ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor.

01.08.2021 17:15 - Son Güncelleme: 01.08.2021 17:15
90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Çalıştığı atölyenin kapanmasının ardından geleneksel el sanatları üzerine ticaret yapmak isteyen ama yeterli sermayesi bulunmayan Özelci, Kastamonu Mikrokredi Şubesi'ne başvurarak bin lira kredi aldı. Krediye bir miktar kendi birikimini de ekleyen Özelci, bir dokuma tezgahı edindi.

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90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Bir süre sonra dükkan açan, zamanla işlerini büyüterek sosyal medyadan da satış yapan Özelci, il genelinde 90 kadına ev atölyeciliği şeklinde sipariş veriyor.

90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Özelci, AA muhabirine, kendi işini yapmaya karar verdiğini ama bunun için yeterli sermayesinin bulunmadığını söyledi. Dokuma tezgahı almaya parasının yetmediğini belirten Özelci, "Tezgahı almanın bir maliyeti vardı ve bunu karşılayamadım.

90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Bu süreçte mikrokredi ile tanıştım. Bin lira belki düşük bir para ama onun bana verdiği manevi güç çok büyüktü. Onların arkamda olduğunu bilmek bana güç kattı. Hala o paranın verdiği güçle üretimime devam ediyorum. Kadınlar için böyle bir destek çok önemli." dedi.

90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...

Havlu, çarşaf, taş baskı, Kastamonu bağları başta olmak üzere çok sayıda geleneksel dokuma ürünü yaptıklarını anlatan Özelci, "50'nin üzerinde yöresel desenimiz var. El baskı grupları var.