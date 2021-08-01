90 kadına iş kapısı oldu! Bin lira ile başladı! Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı...
Kastamonu'da bin liralık mikrokrediyle işe başlayan Taliha Özelci, açtığı iş yerinde hem yöresel el sanatları ürünlerini satıyor hem de 90 kadının ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor.
01.08.2021 17:15
- Son Güncelleme: 01.08.2021 17:15
Çalıştığı atölyenin kapanmasının ardından geleneksel el sanatları üzerine ticaret yapmak isteyen ama yeterli sermayesi bulunmayan Özelci, Kastamonu Mikrokredi Şubesi'ne başvurarak bin lira kredi aldı. Krediye bir miktar kendi birikimini de ekleyen Özelci, bir dokuma tezgahı edindi.
Havlu, çarşaf, taş baskı, Kastamonu bağları başta olmak üzere çok sayıda geleneksel dokuma ürünü yaptıklarını anlatan Özelci, "50'nin üzerinde yöresel desenimiz var. El baskı grupları var.