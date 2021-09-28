Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş ’halka arzı’ sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Borsa İstanbul'da 2021'de hem halka açılan şirket sayısında hem de TL bazında elde edilen gelirde tarihi rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı. Yılın geri kalanında da en az 25 şirketin halka açılması planlanıyor.