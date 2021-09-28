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Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş 'halka arzı' sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Borsa yatırım yapan vatandaşlar genelde hangi hisse senedi almalıyım, hisse senedi nasıl alınır? gibi sorular soruyor. Halka arzlar hisse senedi alma aşamasında olan yatırımcının ilgisini çekti. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı. Yılın geri kalanında da en az 25 şirketin halka açılması planlanıyor.

28.09.2021 06:59 - Son Güncelleme: 28.09.2021 06:59
Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş ’halka arzı’ sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Borsa İstanbul'da 2021'de hem halka açılan şirket sayısında hem de TL bazında elde edilen gelirde tarihi rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı. Yılın geri kalanında da en az 25 şirketin halka açılması planlanıyor.

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Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş ’halka arzı’ sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

38 ŞİRKET 16.3 MİLYAR TL GELİR
SABAH'ta yer alan habere göre, Bu yıl halka açılan 38 şirket 16.3 milyar TL kaynak temin ederken, bu halka arzlara gelen talep 109.8 milyar liraya ulaştı. Halka arz büyüklüğünde TL bazında da rekor kırılmış oldu.

Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş ’halka arzı’ sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Analistler, yılın geri kalanında beklenen halka arzlarla bu rakamın 30 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Bu yıl ayrıca bedelli sermaye artırımları ile 12.6 milyar TL kaynak temin edildi.

Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş ’halka arzı’ sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Bu yılın en büyük üç halka arzını 1 milyar 877 milyon TL ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1.7 milyar TL ile Başkentgaz ve 1.3 milyar TL ile Aydem gerçekleştirdi.

Hisse senedi yatırımı yapan vatandaş ’halka arzı’ sevdi! Borsada yatırımcı sayısı ikiye katlandı

Yapılan halka arzlarda, en fazla yatırımcıya ulaşan şirket Qua Granit oldu. Şirket hisseleri toplam 846 bin yatırımcıya satıldı. Bu şirketi 810 bin yatırımı ile Galatawind, 772 bin yatırımcı ile Tureks, 689 bin yatırımcı ile Matriks izledi.

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