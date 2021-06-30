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BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler!

Heyecanla araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu yayınlandıktan sonra hemen incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor ve yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için açılır açılmaz market şubelerine gidecek olanlar şimdiden alacaklarını belirleyebilir. BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle yemek takımlarındaki fırsatlar çeyiz dizecekleri oldukça mutlu edecek.

30.06.2021 12:28 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:28
BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler!

Heyecanla araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu yayınlandıktan sonra hemen incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor ve yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için açılır açılmaz market şubelerine gidecek olanlar şimdiden alacaklarını belirleyebilir. BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle yemek takımlarındaki fırsatlar çeyiz dizecekleri oldukça mutlu edecek.

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BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler!

BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz ilgiyle incelenmeye başlandı. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çeyizlerini tamamlayanlar özellikle tabak, çatal bıçak setlerine ilgi gösteriyor. BİM aktüel ürünlerde bu Cuma tencere tava setlerinde de birbirinden güzel fırsatlar dikkat çekiyor. KUMTEL marka Beyaz Cam Ankastre Set de öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler!

Tefal Buharlı Ütü
• 2400 W
• Yüksek buhar gücü

BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler!

Corby Drones
Drone CX014
• Havada sabitleme özelliği
• Wifi kablosuz bağlantı

BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz dopdolu! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma cepleri serinletecek fırsatlar, indirimler!

Jakarlı Şalyaka Bornoz Kadın-Erkek
• %100 pamuk