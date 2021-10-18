BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim Salı! BİM marketlerde bu hafta bebek ürünlerindeki fırsatları anneleri mutlu edecek!
Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim Salı yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri her zaman satışta olmayan farklı marka ürünleri belirli stokla satışa sunan marketler zincirini yarın ziyarete gidecek olan vatandaşlar alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM marketlerde bu hafta bebek ürünlerindeki fırsatları anneleri mutlu edecek. Bebek ürünlerinin yanı sıra cilt bakım ürünleri, şampuana, el sabunundna deterjanlara geniş kategoride seçenekler yer alıyor. Güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
18.10.2021 23:17
- Son Güncelleme: 18.10.2021 23:17
BİM marketlerin bu haftaki yeni kampanyaları belli oldu ve yarın ziyaret edecek olanlar alacaklarını belirlemek istiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim Salı yine dopdolu, farklı pek çok kategoride güzel ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor ve yoğun ilgi görüyor. Temizlik ürünlerinden bebek malzemelerine, güzellik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, bulaşık deterjanlarından bulaşık makinesi tabletine bir çok seçenek sizleri bekliyor. İşte güncel BİM aktüel katalog…