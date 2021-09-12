BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül’de bebek bezleri ekonomik fiyatlarla! BİM’de bu Salı bakım ürünlerinde indirimler…

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül yayınlandı ve şimdiden alacaklarını belirlemek isteyen vatandaşlar listesini yapıyor. Salı günü satışa çıkacak olan ürünler içerisinde en çok dikkat çekenler Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler oluyor. Kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra gıda fırsatları da ön plana çıkıyor. Özellikle tatlı, kurabiye, kek, hamur işleri yapmak isteyenler için gerekli olan malzemeler bu Salı BİM marketlerde yerini alacak. Evinize en yakın olan BİM marketi ziyaret ederek evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla satın alabilirsiniz.