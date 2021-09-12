BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül’de bebek bezleri ekonomik fiyatlarla! BİM’de bu Salı bakım ürünlerinde indirimler…
Her Salı ve Cuma satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri daha önceden belli oluyor ve vatandaşlar yayınlanır yayınlanmaz incelemeye başlıyor. Şimdiden yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül'de bebek bezleri ekonomik fiyatlarla vatandaşlarla buluşacak. BİM'de bu Salı bakım ürünlerinde indirimler de dikkat çekiyor. Hem bebekler hem de yetişkinler için seçenekler ön plana çıkıyor. Ayrıca birbirinden güzel tatlılar yapmak isteyenler için malzemeler BİM'de sizleri bekliyor.
12.09.2021 10:31
- Son Güncelleme: 12.09.2021 10:31
BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül yayınlandı ve şimdiden alacaklarını belirlemek isteyen vatandaşlar listesini yapıyor. Salı günü satışa çıkacak olan ürünler içerisinde en çok dikkat çekenler Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler oluyor. Kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra gıda fırsatları da ön plana çıkıyor. Özellikle tatlı, kurabiye, kek, hamur işleri yapmak isteyenler için gerekli olan malzemeler bu Salı BİM marketlerde yerini alacak. Evinize en yakın olan BİM marketi ziyaret ederek evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatla satın alabilirsiniz.