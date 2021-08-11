BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos’ta kırtasiye ürünlerinde indirimler! BİM’de bu Cuma okula dönüş ürünleri…
Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos'u araştırır oldu. Koronavirüs nedeniyle okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ayrılan milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de başlayacak yüzyüze eğitim için heyecanlı bekleyişe başladı. Okulda kullanacak kırtasiye ürünlerini şimdiden hazırlamak isteyenler BİM aktüel kataloğu incelemek istiyor. BİM'de bu Cuma okula dönüş ürünleri birbirinden çeşitli seçenekler ve uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
11.08.2021 19:35
- Son Güncelleme: 11.08.2021 19:37
BİM marketler her Salı ve Cuma aktüel ürünleri yakalamak isteyenlerle dolup taşıyor. Sabah erken saatlerde satışa çıkan ve stoklarla sınırlı olan ürünleri almak isteyen vatandaşlar şimdiden BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos'u incelemek istiyor. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler kırtasiye ürünlerinin yanı sıra televizyon, oyuncaklar, kulaklık, cam ürünler, mutfak düzenleyiciler gibi daha pek çok ürünü uygun fiyata alabilecek. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…