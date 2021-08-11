BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos’ta kırtasiye ürünlerinde indirimler! BİM’de bu Cuma okula dönüş ürünleri…

BİM marketler her Salı ve Cuma aktüel ürünleri yakalamak isteyenlerle dolup taşıyor. Sabah erken saatlerde satışa çıkan ve stoklarla sınırlı olan ürünleri almak isteyen vatandaşlar şimdiden BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos'u incelemek istiyor. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler kırtasiye ürünlerinin yanı sıra televizyon, oyuncaklar, kulaklık, cam ürünler, mutfak düzenleyiciler gibi daha pek çok ürünü uygun fiyata alabilecek. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…