Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

Nakit ihtiyacı olan emekliler bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Halkbank mini kredi paketinin üst limiti 5 bin lira olarak belirlenmiş ve acil ödemeleri için kredi arayanlar geri ödemeleri kolay yapılan bu krediden yararlanabilir. Halkbank mini emekli kredisinden yararlanmak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor, peki bu şartlar neler? Halkbank ihtiyaç kredisine başvurular nasıl yapılıyor?