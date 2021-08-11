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Haberler Ekonomi Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

Bankalar kredi kampanyalarını güncellemeye devam ediyor ve özellikle emekli vatandaşlara sunduğu fırsatlar ön plana çıkıyor. Nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekliler aylık 192 TL taksitle kredi fırsatına yoğun ilgi göstermeye başladı. Halkbank'ın milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya dikkat çekiyor ve başvuru şartları merakla araştırılıyor. Düşük faiz oranı ile kolay ödeme fırsatını yakalamak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

11.08.2021 21:20 - Son Güncelleme: 11.08.2021 21:20
Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

Nakit ihtiyacı olan emekliler bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Halkbank mini kredi paketinin üst limiti 5 bin lira olarak belirlenmiş ve acil ödemeleri için kredi arayanlar geri ödemeleri kolay yapılan bu krediden yararlanabilir. Halkbank mini emekli kredisinden yararlanmak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor, peki bu şartlar neler? Halkbank ihtiyaç kredisine başvurular nasıl yapılıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

EMEKLİ MİNİ KREDİ

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,

Aylık 192 TL taksitle kredi fırsatı! Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya! Düşük faiz oranı ile kolay ödeme…

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3 ayda bir eşit taksitli,

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