BİM aktüel 6 Ağustos ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog gelecek haftada neler var?
6 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog ile 6 Ağustos tarihinde satışa çıkacak BİM ürünleri tanıtıldı. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan BİM marketlerinde, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler satışta olacak. 6 Ağustos BİM aktüel katalogda bu hafta; Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte haftanın BİM aktüel ürünleri!
30.07.2021 22:06
- Son Güncelleme: 30.07.2021 22:06
BİM aktüel 6 Ağustos! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu! BİM marketlerinde yüzlerce ürün her hafta indirimli şekilde satışa çıkıyor. 6 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri tanıtılmış oldu. BİM'de bu hafta elektronikten, mutfak ürünlerine, tekstil ile mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar ihtiyacınıza yönelik birçok ürün bulabilirsiniz. İşte gelecek hafta satışa çıkacak 6 Ağustos BİM kataloğu!