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A101'de Dubai çikolatası indirimi: 16-22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

A101 marketlerinin bu haftaki aktüel kataloğunda birbirinden cazip ürünler satışta. Dubai çikolatası çeşitlerinden beyaz eşya ve ev aletlerine, çift kişilik baza başlık setinden Toshiba Ultra HD Android televizyona kadar birçok ürün uygun fiyatlarla sunuluyor. Müşteriler, kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kataloğu mercek altına aldı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:38
A101’de Dubai çikolatası indirimi: 16-22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Bu hafta A101, zengin içerikli aktüel ürün kataloğuyla müşterilerini karşılıyor. 16-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimlerde gıda, temizlik, beyaz eşya ve ev ürünlerinden teknolojiye kadar pek çok ürün yer alıyor. Dubai çikolataları, elektrikli moped, çift kişilik baza başlık seti ve uygun fiyatlı temel ihtiyaç malzemeleri özellikle dikkat çekiyor.

A101’de Dubai çikolatası indirimi: 16-22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

🍶 BU HAFTA A101'DE NELER VAR?

🧀 Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 56 TL
🧈 Kaanlar / Kebir Tereyağı 500 gr 165 TL
🧀 Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

A101’de Dubai çikolatası indirimi: 16-22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

🧀 Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL
🍵 Çaykur Filiz Çayı 500 gr 109 TL
🍅 Çokça Karışık Salça 830 gr 37 TL

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