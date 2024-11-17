A101’de Dubai çikolatası indirimi: 16-22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Bu hafta A101, zengin içerikli aktüel ürün kataloğuyla müşterilerini karşılıyor. 16-22 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimlerde gıda, temizlik, beyaz eşya ve ev ürünlerinden teknolojiye kadar pek çok ürün yer alıyor. Dubai çikolataları, elektrikli moped, çift kişilik baza başlık seti ve uygun fiyatlı temel ihtiyaç malzemeleri özellikle dikkat çekiyor.