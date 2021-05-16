BİM aktüel 17 Mayıs göz dolduruyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor!
Merakla ve heyecanla satışa çıkması beklenen BİM aktüel 17 Mayıs göz dolduruyor. Ramazan Bayramı'ndan dolayı 14 Mayıs Cuma günü yerine 17 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Güzellik ürünlerinden televizyon kampanyasına, oyuncaklardan giyime, tava tencere setlerinden cam ürünlere, elektrikli süpürgeden terliklere uygun fiyatlı daha pek çok kampanya yer alıyor. Şimdiden alacaklarını belirlemek için BİM aktüel 17 Mayıs kataloğunu incelemeye başladı ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden sabah erken saatlerinde giderek alacak.
Merakla ve heyecanla satışa çıkması beklenen BİM aktüel 17 Mayıs göz dolduruyor. Ramazan Bayramı'ndan dolayı 14 Mayıs Cuma günü yerine 17 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Güzellik ürünlerinden televizyon kampanyasına, oyuncaklardan giyime, tava tencere setlerinden cam ürünlere, elektrikli süpürgeden terliklere uygun fiyatlı daha pek çok kampanya yer alıyor. Şimdiden alacaklarını belirlemek için BİM aktüel 17 Mayıs kataloğunu incelemeye başladı ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden sabah erken saatlerinde giderek alacak.
BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Mayıs Pazartesi arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Yeni haftanın ilk gününde yine birbirinden güzel kampanyalar vatandaşları bekliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla 14 Mayıs Cuma günü satışa çıkmayan ürünler yarın vatandaşlarla buluşacak. Ürünleri incelemek ve alacaklarını belirleyerek, liste yapacak olan vatandaşlar için BİM aktüel 17 Mayıs haberimizde yer alıyor. Özellikle televizyon, elektrikli süpürge ve tencere setlerindeki cazip fiyatlar dikkat çekiyor.
Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV
• 3840x2160 çözünürlük
• 1.07 milyar renk derinliği
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• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
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• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• 8W + 8W ses çıkış gücü