BİM aktüel 17 Mayıs göz dolduruyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor!

Merakla ve heyecanla satışa çıkması beklenen BİM aktüel 17 Mayıs göz dolduruyor. Ramazan Bayramı'ndan dolayı 14 Mayıs Cuma günü yerine 17 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Güzellik ürünlerinden televizyon kampanyasına, oyuncaklardan giyime, tava tencere setlerinden cam ürünlere, elektrikli süpürgeden terliklere uygun fiyatlı daha pek çok kampanya yer alıyor. Şimdiden alacaklarını belirlemek için BİM aktüel 17 Mayıs kataloğunu incelemeye başladı ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden sabah erken saatlerinde giderek alacak.