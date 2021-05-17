12 ay geri ödeme olmadan ve 5 sene vade destek kredisi müjdesi!

1 sene geri ödeme olmadan ve 60 ay vade destek kredisi için vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. KGF tarafından yapılan yeni açıklamada faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son zamanına yer verildi. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL'lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak.