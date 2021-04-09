Bankalardan yeni aya özel kredi faiz indirimleri! 9 Nisan QNB Finansbank, Garanti, Ziraat, Vakıf faiz oranları kaç oldu?

Bankalardan yeni aya özel kredi faiz indirimleri duyuruyor. Binlerce kişi banka şubelerine uğrayarak, mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerine ulaşarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapmak üzere bilgi alıyor. Her banka belirli tarihlerde yeni avantajlarını müşterilerine sunuyor. Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif ise 1,32 oranla Vakıfbank'ta.