Bankalardan yeni aya özel kredi faiz indirimleri! 9 Nisan QNB Finansbank, Garanti, Ziraat, Vakıf faiz oranları kaç oldu?
Kredi faiz oranlarında dönem dönem çeşitli değişimler yaşanıyor. Bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Nisan ayının gelmesiyle bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisindeki son durumu değerlendirip karar vermek isterken ev ve araba almak isteyen binlerce kişi en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı ev alacaklara cazip gelen tekliflerden birisi olarak karşımıza çıktı.
Bankalardan yeni aya özel kredi faiz indirimleri duyuruyor. Binlerce kişi banka şubelerine uğrayarak, mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerine ulaşarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapmak üzere bilgi alıyor. Her banka belirli tarihlerde yeni avantajlarını müşterilerine sunuyor. Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif ise 1,32 oranla Vakıfbank'ta.