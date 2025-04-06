A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında çelik kettle, airfryer, mega blender seti gibi mutfak elektroniği ürünleri yer alırken, hobi kesim makinesi de el işi ve evde üretim yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek nitelikte. Bebekli aileler için ise bu hafta geniş bir yelpaze sunuluyor: Otomatik bebek tırnak kesme makinesi, otomatik tırnak törpüsü seti, karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, mama sandalyesi ve 4 parça mama seti gibi ürünler ailelerin alışveriş listelerine eklenmeye aday.
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📺 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
Samsung 70' 4K UH Smart Led Tv — 38.999 TL
Toshiba 43' FHD Android Tv — 10.999 TL
Onvo 24' Android Smart Led Tv — 4.999 TL
Piranha 9974 Bluetooth Kulaklık — 349 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık — 349 TL
Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu — 4.899 TL
🚲 ULAŞIM & SPOR ÜRÜNLERİ
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet — 5.599 TL
ReVolt RSX5 1500 CC Benzinli Motosiklet — 64.990 TL
🧳 VALİZ & AKSESUAR
Makyaj Çantası — 299 TL
ABS Büyük Boy Valiz — 839 TL
ABS Orta Boy Valiz — 739 TL
ABS Kabin Boy Valiz — 639 TL
🧦 TEKSTİL ÜRÜNLERİ
Ranforce Yastık Kılıfı 2'li — 89,50 TL
Penti Külotlu Çorap — 109 TL
Penti Pantolon Çorabı — 45 TL
SILK&BLUE Soket Çorap — 79,50 TL
🍳 MUTFAK & EV ALETLERİ
Schafer Chef Mix Mega Blender Set — 1.999 TL
Homend Robochop Cam Doğrayıcı — 1.199 TL
Onvo Airfryer 8 Litre — 2.599 TL
Kiwi KK3330 Çelik Kettle — 499 TL
Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti — 749 TL
Kiwi KCM 7512 Elektrikli Çelik Cezve — 459 TL
Kiwi KVC-4040 Kablosuz Dik Süpürge — 2.999 TL
Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi — 1.499 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü — 549 TL
🛠️ HOBİ & BAHÇE ALETLERİ
Singer Momento Hobi Kesim Makinesi — 26.999 TL
Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru — 17.999 TL
Kiwi Misinalı Yan Kesme — 799 TL
Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi — 2.499 TL
Benzinli Ağaç Kesme Motoru — 2.799 TL
Kiwi Şarjlı Çit / Çim Kesme Makinesi — 799 TL
Otomatik Budama Makası — 1.599 TL
Fil Modelli Çiçek Sulama Kabı — 59,50 TL
Spiral Hortum Seti 10m — 299 TL
🪑 MOBİLYA & EV AKSESUARLARI
Plastik Koltuk — 199 TL
Nil Koltuk — 549 TL
King Plastik Koltuk — 269 TL
Rattan Desenli Sehpa — 199 TL
Plastik Tabure — 115 TL
🍼 BEBEK ÜRÜNLERİ
Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı — 5.499 TL
Sallanan Berjer — 9.999 TL
KBABY-40 Otomatik Tırnak Törpüsü Seti — 229 TL
KBABY-41 Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi — 399 TL
KBABY-58 Otomatik Göğüs Pompası — 699 TL
Bamboo Bebek Yatağı — 899 TL
Mama Sandalyesi — 929 TL
Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi — 249 TL
Bebek Mama Önlüğü — 75 TL
Bebek Ağız Mendili 5'li — 69,50 TL
Bebek Müslin Battaniye — 109 TL
Bebek Triko Örgü Patik — 55 TL
Bebek Fermuarlı Tekli Tulum — 179 TL
🍽️ SOFRA & MUTFAK ÜRÜNLERİ
Çelik Termos 400 ml — 349 TL
Altın Fileli 6+1 Pasta Seti — 299 TL
Altın Fileli Kurabiyelik — 199 TL
New Bone Porselen Fincan Takımı — 299 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi — 109 TL
Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 3'lü — 69,50 TL
Estrella Kase — 99,50 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı — 99 TL
Luminarc Tabak & Kase Setleri — 39,50 TL
🎨 ÇOCUK & OYUNCAK ÜRÜNLERİ
Aktivite İlk Adım Arabası — 489 TL
Oyuncak Dişlik Çıngırak — 49 TL
Oyuncak Yuvarlanan Eğlenceli Arkadaşlar — 299 TL
Oyuncak Çantalı Lego — 219 TL
Oyuncak Telefon — 119 TL
Oyuncak Eğitici Kule — 99 TL
Oyuncak İkili Kaya Davul Seti — 349 TL
Bultak Ev / Top / Vosvos / Hayvan Bultak — 129 TL - 159 TL
Noktaları Birleştir & Boyama Kitapları — 49,50 TL
Koparmalı Boyama Kitapları — 32,50 TL
Oyun Hamuru Setleri — 99,50 TL - 139 TL
Fotoğraflar: A101
Fotoğraflar: A101