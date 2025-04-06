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A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da "Aldın Aldın" kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 10 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta özellikle ev ihtiyaçlarına ve bebek bakım ürünlerine yönelik dikkat çekici fırsatlar raflardaki yerini alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:22
A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında çelik kettle, airfryer, mega blender seti gibi mutfak elektroniği ürünleri yer alırken, hobi kesim makinesi de el işi ve evde üretim yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek nitelikte. Bebekli aileler için ise bu hafta geniş bir yelpaze sunuluyor: Otomatik bebek tırnak kesme makinesi, otomatik tırnak törpüsü seti, karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, mama sandalyesi ve 4 parça mama seti gibi ürünler ailelerin alışveriş listelerine eklenmeye aday.

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

%30 indirim kampanyası

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

%40 indirim kampanyası

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

%50 indirim

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı
A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı
A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

📺 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Samsung 70' 4K UH Smart Led Tv — 38.999 TL

  • Toshiba 43' FHD Android Tv — 10.999 TL

  • Onvo 24' Android Smart Led Tv — 4.999 TL

  • Piranha 9974 Bluetooth Kulaklık — 349 TL

  • Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık — 349 TL

  • Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu — 4.899 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🚲 ULAŞIM & SPOR ÜRÜNLERİ

  • 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet — 5.599 TL

  • ReVolt RSX5 1500 CC Benzinli Motosiklet — 64.990 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🧳 VALİZ & AKSESUAR

  • Makyaj Çantası — 299 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz — 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz — 739 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz — 639 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🧦 TEKSTİL ÜRÜNLERİ

  • Ranforce Yastık Kılıfı 2'li — 89,50 TL

  • Penti Külotlu Çorap — 109 TL

  • Penti Pantolon Çorabı — 45 TL

  • SILK&BLUE Soket Çorap — 79,50 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🍳 MUTFAK & EV ALETLERİ

  • Schafer Chef Mix Mega Blender Set — 1.999 TL

  • Homend Robochop Cam Doğrayıcı — 1.199 TL

  • Onvo Airfryer 8 Litre — 2.599 TL

  • Kiwi KK3330 Çelik Kettle — 499 TL

  • Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti — 749 TL

  • Kiwi KCM 7512 Elektrikli Çelik Cezve — 459 TL

  • Kiwi KVC-4040 Kablosuz Dik Süpürge — 2.999 TL

  • Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi — 1.499 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü — 549 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🛠️ HOBİ & BAHÇE ALETLERİ

  • Singer Momento Hobi Kesim Makinesi — 26.999 TL

  • Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru — 17.999 TL

  • Kiwi Misinalı Yan Kesme — 799 TL

  • Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi — 2.499 TL

  • Benzinli Ağaç Kesme Motoru — 2.799 TL

  • Kiwi Şarjlı Çit / Çim Kesme Makinesi — 799 TL

  • Otomatik Budama Makası — 1.599 TL

  • Fil Modelli Çiçek Sulama Kabı — 59,50 TL

  • Spiral Hortum Seti 10m — 299 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🪑 MOBİLYA & EV AKSESUARLARI

  • Plastik Koltuk — 199 TL

  • Nil Koltuk — 549 TL

  • King Plastik Koltuk — 269 TL

  • Rattan Desenli Sehpa — 199 TL

  • Plastik Tabure — 115 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🍼 BEBEK ÜRÜNLERİ

  • Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı — 5.499 TL

  • Sallanan Berjer — 9.999 TL

  • KBABY-40 Otomatik Tırnak Törpüsü Seti — 229 TL

  • KBABY-41 Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi — 399 TL

  • KBABY-58 Otomatik Göğüs Pompası — 699 TL

  • Bamboo Bebek Yatağı — 899 TL

  • Mama Sandalyesi — 929 TL

  • Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi — 249 TL

  • Bebek Mama Önlüğü — 75 TL

  • Bebek Ağız Mendili 5'li — 69,50 TL

  • Bebek Müslin Battaniye — 109 TL

  • Bebek Triko Örgü Patik — 55 TL

  • Bebek Fermuarlı Tekli Tulum — 179 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🍽️ SOFRA & MUTFAK ÜRÜNLERİ

  • Çelik Termos 400 ml — 349 TL

  • Altın Fileli 6+1 Pasta Seti — 299 TL

  • Altın Fileli Kurabiyelik — 199 TL

  • New Bone Porselen Fincan Takımı — 299 TL

  • Orta Boy Güveç Tenceresi — 109 TL

  • Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 3'lü — 69,50 TL

  • Estrella Kase — 99,50 TL

  • Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı — 99 TL

  • Luminarc Tabak & Kase Setleri — 39,50 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

🎨 ÇOCUK & OYUNCAK ÜRÜNLERİ

  • Aktivite İlk Adım Arabası — 489 TL

  • Oyuncak Dişlik Çıngırak — 49 TL

  • Oyuncak Yuvarlanan Eğlenceli Arkadaşlar — 299 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

  • Oyuncak Çantalı Lego — 219 TL

  • Oyuncak Telefon — 119 TL

  • Oyuncak Eğitici Kule — 99 TL

  • Oyuncak İkili Kaya Davul Seti — 349 TL

  • Bultak Ev / Top / Vosvos / Hayvan Bultak — 129 TL - 159 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

  • Noktaları Birleştir & Boyama Kitapları — 49,50 TL

  • Koparmalı Boyama Kitapları — 32,50 TL

  • Oyun Hamuru Setleri — 99,50 TL - 139 TL

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

Fotoğraflar: A101

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

Fotoğraflar: A101

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

Fotoğraflar: A101

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı

Fotoğraflar: A101

A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı
A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı
A101 10 Nisan 2025 Aktüel kataloğu: O ürünlerde %50 indirim başladı