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BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

Tüketicilerin en çok tükettiği temel gıda ürünlerinden tereyağı, yoğurt ve sütte fiyatlar BİM, A101 ve ŞOK marketlerinde nasıl şekilleniyor? İşte BİM, A101 ve ŞOK markette satılan en ucuz tereyağı, yoğurt ve süt fiyatları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:42
BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

Tereyağı Fiyatları: ŞOK'ta 1 kg Tereyağı 349 TL!

ŞOK marketteki Mis markasının tereyağı fiyatları dikkat çekiyor:

250 gr Tuzsuz Tereyağı: 96,50 TL (386 TL/kg)

500 gr Sade Tereyağı: 165 TL (330 TL/kg)

1 kg Tereyağı: 349 TL (349 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

BİM'de ise Pervin marka 1 kg tereyağı 349 TL ile benzer fiyatlı. Ancak Dost markanın aromalı süt ürünleri (örneğin 1.5 lt çilekli süt 10,75 TL) daha uygun alternatifler sunuyor.

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

Yoğurt Fiyatları: En Uygun Seçenekler Hangisi?

ŞOK Market (Mis Markası):

750 gr Light Yoğurt: 35,90 TL (48 TL/kg)

3 kg Tam Yağlı Yoğurt: 125 TL (41,67 TL/kg)

900 gr Süzme Yoğurt: 94,50 TL (105 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

A101 (Birşah Markası):

3 kg Tam Kıvamında Yoğurt: 109,50 TL (36,50 TL/kg)

1.5 kg Kaymaklı Yoğurt: 84,50 TL (56,33 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

BİM (Dost Markası):

2.5 kg Yarım Yağlı Yoğurt: 89,50 TL (35,80 TL/kg)

900 gr Süzme Yoğurt: 94,50 TL (105 TL/kg)

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

Süt Fiyatları: BİM'de 1 lt Süt 9,75 TL!

BİM (Dost Markası):

1 lt Yarım Yağlı Süt: 9,75 TL

1 lt Laktozsuz Süt: 39,75 TL

A101 (Birşah Markası):

1 lt Yağlı Süt: 33,75 TL

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

BİM-A101 ve ŞOK Market Fiyat Karşılaştırılması

BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

Kaynak: Bu haber, BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin güncel fiyat listeleri baz alınarak takvim.com.tr tarafından hazırlanmıştır