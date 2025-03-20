BİM-A101 ve ŞOK marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat

ŞOK marketteki Mis markasının tereyağı fiyatları dikkat çekiyor:
250 gr Tuzsuz Tereyağı: 96,50 TL (386 TL/kg)
500 gr Sade Tereyağı: 165 TL (330 TL/kg)
1 kg Tereyağı: 349 TL (349 TL/kg)
BİM'de ise Pervin marka 1 kg tereyağı 349 TL ile benzer fiyatlı. Ancak Dost markanın aromalı süt ürünleri (örneğin 1.5 lt çilekli süt 10,75 TL) daha uygun alternatifler sunuyor.
ŞOK Market (Mis Markası):
750 gr Light Yoğurt: 35,90 TL (48 TL/kg)
3 kg Tam Yağlı Yoğurt: 125 TL (41,67 TL/kg)
900 gr Süzme Yoğurt: 94,50 TL (105 TL/kg)
3 kg Tam Kıvamında Yoğurt: 109,50 TL (36,50 TL/kg)
1.5 kg Kaymaklı Yoğurt: 84,50 TL (56,33 TL/kg)
2.5 kg Yarım Yağlı Yoğurt: 89,50 TL (35,80 TL/kg)
900 gr Süzme Yoğurt: 94,50 TL (105 TL/kg)
BİM (Dost Markası):
1 lt Yarım Yağlı Süt: 9,75 TL
1 lt Laktozsuz Süt: 39,75 TL
A101 (Birşah Markası):
1 lt Yağlı Süt: 33,75 TL
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
Kaynak: Bu haber, BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin güncel fiyat listeleri baz alınarak takvim.com.tr tarafından hazırlanmıştır