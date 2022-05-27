Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi

Artan dükkân, arsa ve konut fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer alan Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, hacizli gayrimenkullerin satışlarını başlattı. Piyasanın oldukça altında fiyatlara sahip olan gayrimenkuller, kısa süre içerisinde büyük ilgi görmeyi başardı. İşte kamu bankalarının gayrimenkul satışı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar