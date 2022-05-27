Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satışa sunulan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, sundukları hizmetler karşılığında teminat olarak aldıkları ve tanıdıkları vade süresinin sonunda borçların ödenmemesi sonucunda el koydukları gayrimenkulleri, piyasanın oldukça altında fiyatlar karşılığında satışa çıkardıklarını duyurdu.
Artan dükkân, arsa ve konut fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer alan Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, hacizli gayrimenkullerin satışlarını başlattı. Piyasanın oldukça altında fiyatlara sahip olan gayrimenkuller, kısa süre içerisinde büyük ilgi görmeyi başardı. İşte kamu bankalarının gayrimenkul satışı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Ziraat Katılım Bankası Satılık Gayrimenkuller 24 Mayıs 2022
Sunduğu finansman hizmetleri karşılığında teminat olarak aldığı ve borçların ödenmemesinden ötürü el koyduğu gayrimenkulleri satışa çıkaran Ziraat Katılım Bankası, satış fiyatlarını paylaştı.
Vakıfbank Satılık Gayrimenkuller 24 Mayıs 2022
Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, sunduğu kredi hizmetleri karşılığında teminat olarak aldığı ve vade sonunda borçların ödenmemesinden ötürü satışa çıkarmak durumunda kaldığı gayrimenkulleri ilan etti.