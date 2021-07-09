Son dakika altın fiyatları arşa çıkmaya başladı! Yatırımcı memnunda; Alıcının “Vay Haline” 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
Son dakika altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Özellikle Haziran ayında çizgisini koruyamayan altın, alıcı için çok büyük bir fırsat yarattı ancak Temmuz ayında da düşüşlerin yaşanması yatırımcının kafasında sorular oluşturdu. Uzun vadeli yatırımlarda; kısa vadeli yatırımlara göre daha yüksek kar oranları bırakan altının güncel fiyatı ise merak konusu oldu. Altının gram fiуatı dolar kurunda ve altının оns fiyatında yaşanan yükselişin etkisiуle değer kazanırken 508 lira düzeyine kadar yükselerek 16 Hаzirаn tarihinden berі en yüksek düzeyine geldi. Altının ons fiyatı 1817 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; gün içerisinde en düşük ise 1796 dolar seviyesine kadar geriledi.
Gram altın maliyeti ve ons altın maliyeti gün içinde 3 haftanın azami seviyesini görürken; şu dakikalarda sırayla 506 lira ve 1813 dolar seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi yükselmeye devam ettiği sürece dolar kurundaki oynaklığın sürebileceğini belirten gedik yatırım yatırım danışmanı karadağ, gram altındaki yükselişin devamı için, ons altın maliyetinde 1835 dolar mukavemetinin aşılmasının tenkit bulunmuş olduğunu belirtti. Altının ons fiyatı 1817 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; gün içerisinde en düşük ise 1796 dolar seviyesine kadar geriledi.
Gram altın fiyatı ve ons altın fiyatı gün içerisinde yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; şu dakikalarda sırasıyla 506 lira ve 1813 dolar seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi yükselmeye devam ettiği sürece dolar kurundaki oynaklığın sürebileceğini belirten Gedik yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, gram altındaki yükselişin devamı için, ons altın fiyatında 1835 dolar direncinin aşılmasının kritik olduğunu belirtti.
Altının gram fiyatı dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken 508 lira seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Yükseliş eğilimini beşinci gününe taşıyan gram altın, en düşük ise 501,13 lira seviyesine gerilerken; saat 14.29 itibarıyla yüzde 0.56 oranında yükselişle 506,12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 394 liradan satılıyor.