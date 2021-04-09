Bugünkü
Takvim

BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünler, Organik Bebek Jile, Body, Külotlu Çorap Seti, 2'li Organik Bebek Takımı, Fakir Dik Durabilen Süpürge, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti bulunuyor. İşte BİM 9 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...

09.04.2021 09:09 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:09
BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu ürünleri bugün alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından araştırılıyor. Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği kataloğda Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Kumtel Cam Ankastre Set, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü ürünleri dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

Dijitsu
43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV
• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• Geniş açılı uzaktan kumanda
• 8W+8W ses çıkış gücü
• 2 USB girişi
• CI modül giriş yuvası

BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

Dexim
Powerbank
• 10.000 mah

BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

Casilda Home
Melamin Kek Fanusu ve Spatula
• Farklı desenlerde

BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

LAV
3'lü Kahve Yanı Su Bardağı