BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu ürünleri bugün alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından araştırılıyor. Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği kataloğda Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Kumtel Cam Ankastre Set, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü ürünleri dikkatleri üzerine çekti.