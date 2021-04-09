BİM 9 Nisan aktüel kataloğunda dev züccadiye indirimi: BİM'de cuma günü ürün fırsatları görücüye çıktı!
BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünler, Organik Bebek Jile, Body, Külotlu Çorap Seti, 2'li Organik Bebek Takımı, Fakir Dik Durabilen Süpürge, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti bulunuyor. İşte BİM 9 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...
BİM 9 Nisan aktüel kataloğu ürünleri bugün alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından araştırılıyor. Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği kataloğda Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Kumtel Cam Ankastre Set, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü ürünleri dikkatleri üzerine çekti.