Maaş alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız, ailenize para ödenmez! Bunu yapan kor gibi yanar!
Bunu yapan çıra gibi yanar! Aman dikkat! Milyonlarca birey kayıt dışı olarak çalışıyor. Kayıt dışı istihdam; sosyal güvenlik açısından niteliği itibarıyla yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Kayıt dışı çalışan kişiler ne yazık ki hiç bir sosyal teminata sahin olmuyor adaleti de kazanamıyor. Ülkemizde ne yazık ki Sosyal Güvenlik şuuru hali hazırda bütün olarak oturtulabilmiş değil. Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır.
'300 lira – 500 lira fazla ver, sigortamı yapma' demeyin. Sigortasız çalışırsanız emekli olamazsınız, siz ve aileniz aylık alamaz, ücretsiz tedavi olamazsınız. Birçok kişi, tabiri caiz ise yaş kemale erdiğinde SGK'nın kapısını aşındırıyor. Ancak 300 – 500 günle emekli olmayı bir kenara bırakalım eşine dul, çocuklarına yetim aylığı bile bırakamayacağını öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiş oluyor.
Eğitim müfredatın içeriği, okulların açılıp açılmayacağı son günlerde tartışıladursun 'Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uygulamaları' dersleri eğitimin her alanında halen eksik. Son birkaç yıldır, Çalışma Bakanlığınca TV ve radyolarda kamu spotları verilmeye başlandı. Bu kamu spotları kayıt dışı çalışmayı engellemeyi hedeflemiş olsa da henüz rakamlarda dişe dokunur bir düşüş gerçekleşmedi.
Her gün yüzlerce ''300-500 prim günüm var, yaşım 60, nasıl emekli olurum?'' sorusu gelince vicdan yapmamak da elde olmuyor.
Birçok kişi, tabiri caiz ise yaş kemale erdiğinde SGK'nın kapısını aşındırıyor. Ancak 300 – 500 günle emekli olmayı bir kenara bırakalım eşine dul, çocuklarına yetim aylığı bile bırakamayacağını öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiş oluyor.