Maaş alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız, ailenize para ödenmez! Bunu yapan kor gibi yanar!

Bunu yapan çıra gibi yanar! Aman dikkat! Milyonlarca birey kayıt dışı olarak çalışıyor. Kayıt dışı istihdam; sosyal güvenlik açısından niteliği itibarıyla yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Kayıt dışı çalışan kişiler ne yazık ki hiç bir sosyal teminata sahin olmuyor adaleti de kazanamıyor. Ülkemizde ne yazık ki Sosyal Güvenlik şuuru hali hazırda bütün olarak oturtulabilmiş değil. Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır.

26.05.2021 12:13 - Son Güncelleme: 26.05.2021 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





