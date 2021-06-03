20.000 TL'ye varan sosyal yardım imkanı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. İhtiyaç sahibi ailelere belirli şartları taşımaları halinde ödeme yapılıyor. Gıda ve barınma yardımları ile kolaylık sağlanıyor. Bakanlık tarafından verilen diğer yardımlar arasında iki ayda bir çocuklara verilen 150 TL'lik yardım ile doğum yapan annelere doğum yardımı yapılıyor. İşte alabileceğiniz binlerce lira değerinde sosyal yardımlar!
Vatandaşlara binlerce lira destek sağlanmaya devam ediliyor. Gıda ve barınma yardımları sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar rahat bir nefes alabiliyor. Bakanlığın yardımlarından faydalanmak için ailenin kişi başında düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu desteklerin yanı sıra barınma yardımı kapsamında bakanlı 20 bin TL'ye kadar yardımda bulunuyor. Eşi vefat eden kadınlara ise 375 TL aylık maddi yardım yapılıyor.
Gıda yardımları
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından en çok verilen yardımlardan bir tanesi gıda yardımları olurken en çok ramazan ve kurban gibi dini bayramlarda verilmeye özen gösteriliyor. Kişilerin temel giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için başvuru şartlarını yerine getiren herkesin başvuru yapması gerekir.
Barınma yardımları
İnsanların yaşamlarına devam edemeyecekleri kadar eski, bakımsız ve sağlıksız olan evlerin bakım ve onarımları için verilen desteklerdir. Muhtaç durumda olan aileler için prefabrik ev yapımından, betonarme ev yapımlarına kadar birçok alanda destekler sunulur. Doğal afet süreçlerinde ev eşyası alımı gibi destekler de sunulur.