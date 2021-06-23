BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

BİM'de bu cuma herkesin kulak kabartacağı kampanyalar raflarda yerini alacak. Bim 25 Haziran aktüel kataloğunda şahane indirimler dikkatleri üzerine çekecek. Kataloğda bu hafta; Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri dikkat çekiyor!