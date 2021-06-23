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BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla duyurulan onlarca indirimli ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. Bu cuma envai çeşit ürünün yer aldığı kampanyalar her kesime hitap ediyor. Haftanın BİM kataloğunda; Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri dikkat çekiyor!

23.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 23.06.2021 14:51
BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

BİM'de bu cuma herkesin kulak kabartacağı kampanyalar raflarda yerini alacak. Bim 25 Haziran aktüel kataloğunda şahane indirimler dikkatleri üzerine çekecek. Kataloğda bu hafta; Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri dikkat çekiyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

Dijitsu Su Sebili 599 TL

Dijitsu Mikrodalga Fırın 499 TL

Mimilos Desenli Katlanır Masa 79,90 TL

BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

Keysmart Nofrost Buzdolabı 2.799 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 1.899 TL

Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.999 TL

BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

Vantilatör 149 TL

Hometech Boyun Masaj Aleti 89,90 TL

Stanley Termos 0.47 Litre 259 TL

BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla envai çeşit ürün görücüye çıkıyor! Tatilcileri serinleten kampanyalar! Su sebili, vantilatör...

Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 279 TL

Starcom Mini El Fanı 19,90 TL