A101'den bu kez farklı çeşit ürünlerde indirimler! A101 24 Haziran 2021 aktüel kataloğunda katiyen kaçırılmayacak fırsatlar!
A101 24 Haziran 2021 aktüel kataloğunda yer alan onlarca indirimli ürün yarın sabah marketler açıldığı anda raflarda yerini alacak. A101'de yarından itibaren TOSHIBA 55 ekran ultra HD smart LED TV, SEG çekmeceli derin dondurucu, Lenovo Tab M7 tablet, GoSmart kulak içi kulaklık, Xiaomi Redmi 10.000 mAh powerbank, Arzum Starry el blender seti, Fantom Cyclone elektrikli süpürge, Polosmart yüz temizleme seti, Sinbo ayaklı vantilatör, rattan görünümlü cam tablalı masa+ 4 sandalye seti, Sahara 12 V akülü araba, MGS desenli büyük kova seti, Piranha 110 parça mini taşlama hobi gravür seti ve Opal kahve fincanı 12 parça takım ürünleri satılacak.
A101 24 Haziran 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi firma tarafından tek tek duyuruldu. A101'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Lenovo Tab M7 tablet, TOSHIBA 55 ekran ultra HD smart LED TV, GoSmart kulak içi kulaklık, Arzum Starry el blender seti, Xiaomi Redmi 10.000 mAh powerbank, Fantom Cyclone elektrikli süpürge, Polosmart yüz temizleme seti, Sinbo ayaklı vantilatör, Opal kahve fincanı 12 parça takım Sahara 12 V akülü araba, MGS desenli büyük kova seti ve Piranha 110 parça mini taşlama hobi gravür seti yer alıyor.