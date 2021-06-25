Altın fiyatları için uzman isimden ikaz! Patlaması an meselesi hızlıca dibe doğru sürüklenecek! İlerleyen günlerde...

İnişli çıkışlı seyriyle dikkat çeken altın fiyatları sık sık takip ediliyor. Uzmanlar ise gelecek günlerdeki fiyatların seyriyle ilgili analizler yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor. Mayıs ayından bu yana yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında geçtiğimiz iki hafta peş peşe yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bu hafta fiyatlarda inişli çıkış bir seyir görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

25.06.2021 10:53 - Son Güncelleme: 25.06.2021 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





