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12'lisi sadece 95 TL'ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

A101, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Bu hafta A101 raflarında kamp çadırı, buharlı temizleyici, basınçlı yıkama makinesi gibi sezon ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca şarjlı ıslak kuru süpürge, katlanabilir elektrikli bisiklet ve 2 kapaklı kiler dolabı gibi dikkat çeken ürünler de yer alıyor. A101'in yeni Aldın Aldın broşürü alışveriş tutkunları için dopdolu fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:12
12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

A101 marketler zinciri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak dev indirim listesini yayınladı. Bu hafta kamp çadırlarından elektrikli bisikletlere, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🚲 Elektrikli Ulaşım Ürünleri:

  • ⚡ VB3 Elektrikli Bisiklet – 20.990 TL

  • ⚡ Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 20.990 TL

  • 🛵 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 49.990 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

📺 Elektronik Ürünler:

  • 📺 43" 4K Ultra HD TV – 9.999 TL

  • 📺 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 16.499 TL

  • 🔌 Akım Korumalı 2 USB'li 6'lı Uzatma Kablosu – 399 TL

  • 🎧 BT Kulaklık – 399 TL

  • 🔋 4'lü Kalem Pil / 4'lü İnce Pil – 75 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🧺 Beyaz Eşyalar:

  • 🧺 9 KG Çamaşır Makinesi – 12.999 TL

  • 🍽️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi – 9.799 TL

  • ❄️ 3 Çekmeceli Dondurucu – 6.750 TL

  • 🔥 3'lü Siyah Cam Ankastre Set – 7.999 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🧹 Ev Temizlik Ürünleri:

  • 🧹 Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici – 5.999 TL

  • 🧵 Dikiş Makinesi – 1.999 TL

  • 🧽 Buharlı Temizleyici – 1.499 TL

  • ☕ Cam Elektrikli Cezve – 549 TL

  • ☕ Kahve/Baharat Öğütme Makinesi – 549 TL

  • 💧 Cam Su Isıtıcı – 599 TL

  • 👔 Buharlı Kırışıklık Giderici – 799 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🏕️ Kamp Ürünleri:

  • 🏕️ 6 Kişilik Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı – 9.999 TL

  • 🏕️ 4 Kişilik Kamp Çadırı – 3.199 TL

  • 🏕️ 3 Kişilik Kamp Çadırı – 2.199 TL

  • 🛏️ Çift Kişilik Şişme Yatak – 2.249 TL

  • 🛌 Uyku Tulumu – 1.199 TL

  • 💤 Kamp Yastığı – 119 TL

  • 🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 299 TL

  • 🍽️ Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası – 549 TL

  • 🛋️ Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe – 2.999 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🍽️ Mutfak ve Ev Ürünleri:

  • 🍳 2'li Tava ve Sahan Seti – 649 TL

  • 🗄️ 2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı – 5.499 TL

  • ☕ Desenli Kupa – 42,50 TL

  • 🍽️ Kristal Tepsi – 139 TL

  • 🍴 Dönen Bambu Sunum Tabağı – 199 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🚿 Ev Tekstili ve Aksesuarlar:

  • 🚿 2'li Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı – 259 TL

  • 👟 Spor Ayakkabı – 3.999 TL

  • 👟 Çubuklu Ayakkabılık – 189 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🚴‍♂️ Bisiklet ve Oyuncaklar:

  • 🚴‍♂️ 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet – 5.299 TL

  • 🍔 Oyun Hamuru ve Hamburger Seti – 189 TL

  • 🧹 Oyuncak Temizlik Seti Arabası – 299 TL

  • 🔤 Kelime Kutu Oyunu – 139 TL

  • 🧩 1000 Parça Puzzle – 79,50 TL

  • 🎨 Boya Kes Yapıştır Kitapları – 39,50 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🥩 Gıda Ürünleri:

  • 🥓 500 G Dana Kangal Sucuk – 239 TL

  • 🍗 Dondurulmuş Piliç Bonfile – 189 TL

  • 🍯 850 G Çiçek Balı – 159 TL

  • 🫒 175 G Siyah Zeytin Ezmesi – 45 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🧻 Hijyen ve Temizlik Ürünleri:

  • 🧻 50'li Mutfak Havlusu – 99,50 TL

  • 🍼 Bebek Bezi Çeşitleri – 329 TL

  • 🧻 3 Katlı Dev Kağıt Havlu – 39,50 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

🍫 Atıştırmalıklar:

  • 🍫 70 G Tablet Çikolata – 55 TL

  • 🧁 150 G Mini Kek – 30 TL

  • 🍫 Tadelle Gofret – 14,50 TL

  • 🍓 Sarelle Orman Meyveli Gofret – 25 TL

  • 🍫 40,5 G Çikolata Fındık Rüyası – 23 TL

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101