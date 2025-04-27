12’lisi sadece 95 TL’ye İNDİ! A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL kataloğu yayımlandı

A101 marketler zinciri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak dev indirim listesini yayınladı. Bu hafta kamp çadırlarından elektrikli bisikletlere, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.