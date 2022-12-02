BİM 2 ARALIK 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Gıda, bakliyat, züccaciye...
BİM marketlerinde satışa çıkacak bu haftaki indirimli ürünler belli oldu. Alışveriş tutkunları merakla zincir marketlerin Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunu bekliyordu. BİM marketleri Aralık ayında mutfak gereçlerini, yatak odasını evlerinize getiriyor. Çok ucuz fiyata satılan ürünler için harekete geçen vatandaşlar indirim kataloğunu araştırıyor. Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmamak için hemen haberimizdeki BİM güncel aktüel ürünler kataloğuna göz atın! İşte indirimli ürünlerin tamamı...
BİM'in Aralık ayı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 2 Aralık 2022 itibariyle envai çeşit üründe indirime gidildi. Güncel kataloğu araştıranlar haberimizden tüm yeni indirimli ürünlere ulaşabilir. Peki bu hafta BİM'de neler var? Kumtel XXL Fastfryer 2.499,99 TL'den satılıyor. Casilda Home Ütü Masası da 449, 00 TL'ye düştü. 9 Parça Saklama Kabı ise 139, 00 TL'den satışta! İşte BİM Aralık 2022 güncel aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!
BİM 2 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
North Pasific Erkek Kapüşonlu Mont 449 TL
Çıtçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 169 TL
Maxfit Boks Torbası 99 TL
Maxfit Dokulu Gymball 149 TL
Pilates Topu ve Pompası 65 cm 119 TL
Maxfit Pilates Minderi 89 TL
Maxfit Egzersiz Çekme Kayışı 179 TL
Maxfit Yoga Roller 79 TL
Çerçeve 29,50 TL
Puzzle 34,50 TL
Çekmece 3'lü 59 TL
Sabun Atölyesi 39 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldız ve Gezegenler 24,50 TL
Yumurtalık Seti 3'lü 15 TL
Bilim Temalı Sulu Kapak Defter 69 TL
Matematik Ünite Hikayeleri - Uzay Yolculuğu 9,75 TL
Uzayı Keşfediyorum Serisi 12,50 TL
Küçük Kaşifler Kitapları 19,50 TL
Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Yemek Takımı 349 TL