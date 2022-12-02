BİM 2 ARALIK 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Gıda, bakliyat, züccaciye...

BİM'in Aralık ayı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 2 Aralık 2022 itibariyle envai çeşit üründe indirime gidildi. Güncel kataloğu araştıranlar haberimizden tüm yeni indirimli ürünlere ulaşabilir. Peki bu hafta BİM'de neler var? Kumtel XXL Fastfryer 2.499,99 TL'den satılıyor. Casilda Home Ütü Masası da 449, 00 TL'ye düştü. 9 Parça Saklama Kabı ise 139, 00 TL'den satışta! İşte BİM Aralık 2022 güncel aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!