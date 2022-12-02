Formu dolduran 2 hafta sonra PTT kartından çekecek! Aile Bakanlığı 1150 TL ödeme yapacak! TC kimlik No: 2,4,6,8 olanlar dikkat! Online başvuruyla...
Devlet, kirasını ödeyemeyen vatandaşlara 1.150 TL 'ye kadar kira yardımı yapıyor. Başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Bu kapsamda kira yardımı nasıl alınır? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar haberimizde!
02.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:42
Son dönemde devlet tarafından yapılan yardımlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Bu bağlamda yapılan desteklere devlet tarafından güncelleme yapıldı. Bunlar arasında en çok müracaat edilen ise kira desteği başvuruları oldu. Aile Bakanlığı aracılığı ile oluşturulan yardım desteği çoğu ailenin bütçesine katkı sağlıyor. Yardım müracaat isteği onaylanan bütün vatandaşlar hizmetten yararlanıyor. İşte kira yardımına dair merak edilenler...
En üst sınırdan destek alan bir kişiye yılda toplam 13 bin 800 TL ödeme yapılıyor. Kira yardımı, kişi başına değil hane başına veriliyor.