Formu dolduran 2 hafta sonra PTT kartından çekecek! Aile Bakanlığı 1150 TL ödeme yapacak! TC kimlik No: 2,4,6,8 olanlar dikkat! Online başvuruyla...

Son dönemde devlet tarafından yapılan yardımlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Bu bağlamda yapılan desteklere devlet tarafından güncelleme yapıldı. Bunlar arasında en çok müracaat edilen ise kira desteği başvuruları oldu. Aile Bakanlığı aracılığı ile oluşturulan yardım desteği çoğu ailenin bütçesine katkı sağlıyor. Yardım müracaat isteği onaylanan bütün vatandaşlar hizmetten yararlanıyor. İşte kira yardımına dair merak edilenler...