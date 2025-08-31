BİM 2-5 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı: Philips ürünleri, kırtasiye ve teknoloji indirimi
BİM'in 2 - 5 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni ayın ilk kampanyasında dikkat çeken ürünler arasında WAG Maşası, 12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem, LED Yazı Tahtası ve LED Işıklı Oje Kurutucu yer alıyor. Cuma günü mağazalarda ve bim.com.tr'de satışa çıkacak olan ürünler arasında Philips Buhar Kazanlı Ütü, Philips Süpürge ve Philips Ekmek Kızartma Makinesi gibi ev elektroniği fırsatları da öne çıkıyor.
