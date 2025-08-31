PODCAST CANLI YAYIN

BİM 2-5 Eylül 2025 kataloğu yayımlandı: Philips ürünleri, kırtasiye ve teknoloji indirimi

BİM'in 2 - 5 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni ayın ilk kampanyasında dikkat çeken ürünler arasında WAG Maşası, 12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem, LED Yazı Tahtası ve LED Işıklı Oje Kurutucu yer alıyor. Cuma günü mağazalarda ve bim.com.tr'de satışa çıkacak olan ürünler arasında Philips Buhar Kazanlı Ütü, Philips Süpürge ve Philips Ekmek Kızartma Makinesi gibi ev elektroniği fırsatları da öne çıkıyor.

🛒 BİM 2 - 5 Eylül 2025 Aktüel Ürünler ve Fiyat Listesi

✏️ Kırtasiye & Oyuncak

  • 🖊️ 12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem: 229 TL

  • 🚗 Matchbox Oyuncak Arabalar (5'li): 389 TL

  • 📚 Keçeli Cırt Cırtlı İlk Oyun Kitabım: 249 TL

  • 📖 İlk Alfabe Kitabım Seti: 199 TL

  • 🏎️ Oyuncak Spor Araba: 199 TL

  • ✈️ Oyuncak Uçak: 129 TL

  • 🐑 Oyuncak Bağıran Hayvanlar: 199 TL

  • 🦖 Uzayan Oyuncak Hayvanlar: 59 TL

  • 🧩 Çerçeve Harita Puzzle: 199 TL

  • 🩺 Oyuncak Diş Doktoru Seti: 89 TL

  • 🛴 Dönen Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı: 199 TL

  • 🧸 Peluş Şirin Sıpa 40 cm: 389 TL

  • 🐴 Peluş Oyuncak Bebek: 229 TL

  • 🎈 Animasyon Balon Seti: 45 TL

  • 🚛 Tır ve Araç Seti: 299 TL

🛏️ Ev & Tekstil

  • 🧱 Yapışkanlı Duvar Karosu (4'lü set): 289 TL

  • 🛏️ Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü: 389 TL

  • 👖 Kadın Eşofman Altı: 299 TL

  • 👜 Omuz Çantası Kadın: 329 TL

  • 🛋️ Fon Perde 140x260 cm: 209 TL

  • 🛌 Tek Kişilik Penye Çarşaf: 149 TL

  • 🛌 Çift Kişilik Penye Çarşaf: 189 TL

  • 🧵 Yastık Kılıfı (2'li): 59 TL

  • 🧴 Yüz Havlusu 50x70 cm: 35 TL

  • 🖤 Kiğılı Kemer: 149 TL

  • 👝 Cüzdan: 199 TL

🍳 Mutfak Ürünleri

  • 🍲 Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm: 439 TL

  • 🍳 Chef's Krep Tava 26 cm: 229 TL

  • 🍳 Chef's Sahan 20 cm: 209 TL

  • 🥛 Chef's Sütlük 14 cm: 189 TL

  • 🧄 Rendeli Saklama Kabı: 199 TL

  • 🥔 Soğan/Patates Saklama Kabı 12 L: 179 TL

  • 🥛 Mottolu Matara 730 ml: 119 TL

  • 👟 Ayakkabılık 79x47x77 cm: 199 TL

  • 🧹 Temizlik Seti 16 L: 199 TL

  • 🗄️ 4 Çekmeceli Komodin: 529 TL

⚡ Elektronik & Küçük Ev Aletleri

  • 🌀 Philips Süpürge FC9330/07: 5.490 TL

  • 💨 Philips Buhar Kazanlı Ütü PSG3000: 4.990 TL

  • 🍞 Philips Ekmek Kızartma Makinesi: 999 TL

  • 🔥 Philips Su Isıtıcı: 999 TL

  • 🔪 Philips Doğrayıcı: 1.490 TL

  • 🧼 Kumtel Halı-Koltuk Temizleme Makinesi: 3.990 TL

  • ⚖️ Keysmart Baskül-Tartı: 399 TL

  • 💇‍♀️ Polosmart WAG Maşa: 790 TL

  • 💅 UV LED Işıklı Oje Kurutucu: 199 TL

📺 Teknoloji & Telefon

  • 📺 Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV: 22.900 TL

  • 📺 Dijitsu 55" UHD Google TV: 14.990 TL

  • 📱 Omix X5 Cep Telefonu (6GB/128GB + TWS Kulaklık): 5.990 TL

  • 🎧 Bluetooth Kulaküstü Kulaklık: 1.490 TL

  • 🎧 Efektli Bluetooth Kulaklık: 699 TL

  • 🎧 Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Seti: 499 TL

  • 🖱️ Wireless Bluetooth Mouse: 149 TL

  • 🖊️ LCD Yazı Tahtası 16 inç: 549 TL

🧴 Haftanın Önerileri (2 Eylül Salı)

  • 👶 Jenny & Willy Bebek Bezi (Aylık Paket): 319 TL

  • 🧺 Persil Toz Deterjan 9 kg: 299 TL

  • 🧼 Sıvı Bulaşık Deterjanı Bingo 4 kg: 145 TL

  • 🧴 Çamaşır Yumuşatıcı Vernel 5 L: 135 TL

  • 🧴 Şampuan Elidor 650 ml: 115 TL

  • 💄 Golden Rose Far Paleti: 219 TL

  • 💄 Golden Rose Maskara: 119 TL

  • 🧖‍♀️ Gua Sha Taşı + Yeşim Masaj Aleti: 129 TL

🥛 Gıda & Atıştırmalıklar

  • 🍫 Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g: 215 TL

  • 🥤 Dimes %100 Meyve Suyu 200 ml: 12,50 TL

  • 🥤 Kuzeyden Aromalı Maden Suyu 6x200 ml: 45 TL

  • 🍪 Ülker Metro Çikolata 50 g: 14,50 TL

  • 🍫 Ülker Albeni 52 g: 15 TL

  • 🌽 Krispi Mısır Çerezi 40 g: 14,50 TL

  • 🥜 Nutova Kabak Çekirdeği 200 g: 62 TL

  • 🍬 Haribo Harry Potter Temalı Şeker 115 g: 59 TL

  • 🍫 Torku Nobir Çikolata Kaplamalı Gofret 24x35 g: 215 TL

❄️ Donuk Ürünler & Süt

  • 🐔 Bütün Piliç Erpiliç 1 kg: 54,90 TL

  • 🥛 Torku Miniki Süt 6x180 ml: 57,50 TL

  • 🧀 Gündoğdu Yarım Yağlı Peynir 1500 g: 299 TL

  • 🥛 İçim Ayran 1 L: 65 TL

  • 🥟 Pek Food Üçgen Mantı 350 g: 109 TL

  • 🥪 Pınar Açık Büfe Hindi Salam 900 g: 99 TL




