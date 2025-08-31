A101 aktüel katalog 4 Eylül 2025: Süt, yoğurt, peynir, tencere ve elektronik ürünlerde indirimli fiyatlar
A101'in 4 Eylül 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Bu hafta temel gıdadan mutfak gereçlerine, temizlikten elektronik ürünlere kadar pek çok fırsat raflarda yerini alıyor. Süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri ve pirinç gibi gıda ürünleri dikkat çekerken; akıllı saat, elektrikli ev aletleri ve mutfak setleri de katalogda öne çıkan indirimler arasında bulunuyor.
