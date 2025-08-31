PODCAST CANLI YAYIN

A101 aktüel katalog 4 Eylül 2025: Süt, yoğurt, peynir, tencere ve elektronik ürünlerde indirimli fiyatlar

A101'in 4 Eylül 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Bu hafta temel gıdadan mutfak gereçlerine, temizlikten elektronik ürünlere kadar pek çok fırsat raflarda yerini alıyor. Süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri ve pirinç gibi gıda ürünleri dikkat çekerken; akıllı saat, elektrikli ev aletleri ve mutfak setleri de katalogda öne çıkan indirimler arasında bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

A101'in 4 Eylül 2025 aktüel kataloğu, farklı kategorilerdeki ürünleriyle alışveriş keyfini artırıyor. Elektrikli araçlardan beyaz eşyalara, televizyonlardan mutfak ürünlerine kadar geniş yelpazede fırsatlar sunuluyor.

Takvim Logo

🍽️ Mutfak ve Cam Ürünleri (LAV)

  • 🍹 Renkli Desenli Meşrubat Bardağı: 65 TL

  • 🥛 Renkli Desenli Su Bardağı: 60 TL

  • 🍸 Desenli Meşrubat Bardağı: 55 TL

  • 💧 Desenli Su Bardağı: 50 TL

  • 🍾 Kapaklı Şişe: 100 TL

  • ☕ Küçük Bardak: 45 TL

  • 🥗 Round Desenli Saklama Kase: 55 TL

Takvim Logo

  • 🥗 Round Desenli Saklama Kase (3'lü): 85 TL

  • 🥗 Round Desenli Saklama Kase (5'li): 109 TL

  • 🥤 Ayaklı Sucam Bardağı: 40 TL

  • 🥗 Saklama Kase: 40 TL

  • 🫙 Kavanoz: 65 TL

  • 🫙 Kavanoz Büyük: 75 TL

Takvim Logo

🚗 Elektrikli Araç ve Bisikletler

  • 🚙 Volta EV1 Elektrikli Araç: 229.990 TL

  • 🛵 Volta VM6 Elektrikli Moped: 59.990 TL

  • 🚴‍♀️ Volta VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

  • 🚴‍♂️ Volta VB3 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

  • 🚴 27.5 Jant Alüminyum Bisiklet: 6.690 TL

  • 🚲 EFL2 Electro Light Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.990 TL

Takvim Logo

🏠 Küçük Ev Aletleri ve Elektronik

  • 🧵 Singer M1605 Dikiş Makinesi: 4.599 TL

  • 🥤 English Home Multi Blender Seti: 1.999 TL

  • 🧔 Erkek Bakım Seti: 899 TL

  • ✂️ Aprilla Şarjlı Saç-Sakal Düzeltici: 329 TL

  • 💇 Vestel Saç Düzleştirici İyonik Tarak: 699 TL

  • 🧹 Arzum Cyclone Süpürge: 3.999 TL

  • ☕ Kiwi Elektrikli Çelik Cezve: 499 TL

  • ⚖️ Dijital Analiz Baskülü: 599 TL

Takvim Logo

❄️ Beyaz Eşyalar

  • 🍽️ SEG BM 40014 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.499 TL

  • ❄️ Regal Büro Tipi Buzdolabı: 6.999 TL

  • ❄️ SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı (451 L): 19.999 TL

Takvim Logo

📺 Televizyon ve Elektronik

  • 📺 Philips 65" UHD Smart TV: 29.999 TL

  • 📺 Onvo 55" QLED Google TV: 16.999 TL

  • 📺 Philips 50" UHD Smart TV: 17.999 TL

  • 📺 Toshiba 50" UHD Smart TV: 14.999 TL

  • ⌚ Vestel 2 Max Akıllı Saat: 749 TL

  • 🔌 HILFE Akım Korumalı 3 Priz + USB: 299 TL

Takvim Logo

🍫 Atıştırmalık ve Gıda

  • 🍫 Tadelle Maxinut Fındıklı Gofret 4x30 g: 75 TL

  • 🥐 7 Days Kakaolu Kruvasan 6x40 g: 75 TL

  • 🍫 Ülker Bitter Çikolata 60 g: 55 TL

  • 🍦 Xroll Dondurma Korneti 88 g: 47,50 TL

Takvim Logo

  • 🥔 Wefood Karabuğday Patlağı 100 g: 39,50 TL

  • 🍭 Original Gourmet Lollipop: 8,50 TL

  • 🍪 Eti Cin Portakallı Bisküvi 3x114 g: 50 TL

  • 🍫 Biscolata Stix Karamel Çubuk Bisküvi: 23 TL

  • 🍫 Eti Burçak Fındık Ezmeli Proteinli Bisküvi: 39,50 TL

  • 🍫 Eti Canga Gold Çikolatalı Bar: 19,50 TL

  • 🍿 Eti Gong Mısır ve Pirinç Patlağı 68 g: 24 TL

  • 🍬 Ozmo Tüp Kakaolu Kreması: 18 TL

Takvim Logo

🧴 Temizlik ve Kişisel Bakım

  • 🧻 Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı (32'li): 199 TL

  • 🧻 Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li): 199 TL

  • 🧻 Aqua Bambu Dev Kağıt Havlu (3'lü): 59 TL

  • 🧴 Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L: 189 TL

Takvim Logo

  • 🧴 Vanish Taz Leke Çıkarıcı: 149 TL

  • 🧴 Cillit Bang Banyo ve Yüzey Temizleyici: 75 TL

  • 🧴 Elidor Saç Spreyi: 129 TL

  • 💄 Flormar Ekstra Parlak Lip Gloss: 85 TL

  • 🧴 Axe Deodorant 250 ml: 79 TL

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101