Vav TV İzle

BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda teknolojiden, mutfak ürünlerine, çocuk bisikletinden termosa, kol saatinden şişme şezlonga kadar dev indirim fırsatı raflara gelecek. BİM aktüel kataloğu bu hafta pek çok fırsatlı ürün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta, Arnica Blender Seti, SCHWARTZ Saç Sakal Kesme Makinesi, Relax Musluklu Çelik Termos, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Ölçülü Silikon Hamur Matı, Voit Tam Yüz Şnorkel Maske, Dynamic Portatif Şişme Şezlong, Voit Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü, Rookie 16 Jant Bisiklet, Prolone TWS Kulaklık, Katlanır Kamp Sandalyesi, Casio Erkek Kol Saati, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Safari Fötr Şapka, Dynamic Badminton Seti, Erkek Desenli Deniz Şortu ve çok daha fazlası yer alacak.

17.06.2021 23:34 - Son Güncelleme: 17.06.2021 23:34
BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

BİM'de bu hafta, Arnica Blender Seti, SCHWARTZ Saç Sakal Kesme Makinesi, Relax Musluklu Çelik Termos, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Ölçülü Silikon Hamur Matı, Voit Tam Yüz Şnorkel Maske, Dynamic Portatif Şişme Şezlong, Voit Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü, Rookie 16 Jant Bisiklet, Prolone TWS Kulaklık, Katlanır Kamp Sandalyesi, Casio Erkek Kol Saati, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Safari Fötr Şapka, Dynamic Badminton Seti, Erkek Desenli Deniz Şortu ve çok daha fazlası yer alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

Arnica Blender Seti 229 TL

Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 179 TL

Relax Musluklu Çelik Termos 229 TL

BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

Rookie 16 Jant Bisiklet 449 TL

Contigo Termos 1200 ml 279,90 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 57,90 TL

BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

Prolone TWS Kulaklık 279 TL

Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 75 TL

Casio Erkek Kol Saati 149,90 TL

BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL

Polesie Karma Bahçe / Park Oyuncakları 34,90 TL

Piccolo Mondi Ok - Yay Seti 99,90 TL