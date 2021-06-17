BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı! Yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda!

BİM'de bu hafta, Arnica Blender Seti, SCHWARTZ Saç Sakal Kesme Makinesi, Relax Musluklu Çelik Termos, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Ölçülü Silikon Hamur Matı, Voit Tam Yüz Şnorkel Maske, Dynamic Portatif Şişme Şezlong, Voit Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü, Rookie 16 Jant Bisiklet, Prolone TWS Kulaklık, Katlanır Kamp Sandalyesi, Casio Erkek Kol Saati, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Safari Fötr Şapka, Dynamic Badminton Seti, Erkek Desenli Deniz Şortu ve çok daha fazlası yer alacak.