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Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

Son dakika: Altın fiyatları vatandaşı terse yatırdı! Bitirici darbe geldi! Analistler, geçen hafta beklenenden daha makûs enflasyon bilgileri sebebiyle altın maliyetlerinin önümüzdeki aylarda iyi bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Kıymetli metal maliyeti Cuma gününü yüzde 1.12 veya ons 21.21 dolar düşüşle 1.876.87 dolardan kapatmıştı. Bu bağlamda ABD tüketici fiyatları Mayıs ayında sağlam bir şekilde yükseldi ve ekonominin yeniden açılmasının seyahatle ilgili hizmetlere olan talebi artırmasıyla yaklaşık 13 yılın en büyük yıllık artışına yol açtı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altında düşüş devam edecek mi?

15.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 15.06.2021 08:51
Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

Altın fiyatları son birkaç gündür istikrarlı bir şekilde düşüyor. Şimdi bugün altın fiyatındaki düşüşten yararlanabilirsiniz. Şu anda, altına yatırım yaparak veya mücevher satın alarak iyi karlar elde edilebilir. Şu anda düğün takıları için alışveriş yapıyorsanız, ucuz altın satın alma fırsatı var. 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı, enflasyon verisinin tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna ilişkin haberlerin ardından düşerek 1,890 doların da altına geriledi. Peki, altında düşüş devam edecek mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

Century Financial'ın baş yatırım yetkilisi Vijay Valecha, altının geçen hafta TÜFE verilerinin beklenenden çok daha kötü gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikada herhangi bir değişiklik yapmaması ile karışık seanslar gördüğünü söyledi.

Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

"Altın, enflasyona karşı bir önlem olarak görülüyor ve dünya genelinde enflasyon rakamları beklenenden çok daha yüksek olduğundan, sarı metalin önümüzdeki aylarda iyi bir yükselişi var" dedi.

Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

"Altın, 1.845 dolar ile 1.850 dolar arasında büyük bir desteğe sahip ve 1.910 dolar seviyesinde net bir dirence sahip" dedi.

Valecha, BAE'de 24K altın fiyatlarının 227.5 Dh'ye düştüğünü ve 224 Dh'de büyük bir desteğe sahip olduğunu ve önümüzdeki hafta bu seviyelerden bir sıçrama göreceğini ekledi.

Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

RM Capital Analytics'in kurucusu ve kıdemli analisti Rashad Hajiyev, bir kez daha 1.855 ile 1.870 dolar arasında altın ticareti ve 1.950 ile 1.975 dolar arasında sabit hedef görüyor.