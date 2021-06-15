Son dakika: Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şok etti! Terse yatırdı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

Son dakika: Altın fiyatları vatandaşı terse yatırdı! Bitirici darbe geldi! Analistler, geçen hafta beklenenden daha makûs enflasyon bilgileri sebebiyle altın maliyetlerinin önümüzdeki aylarda iyi bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Kıymetli metal maliyeti Cuma gününü yüzde 1.12 veya ons 21.21 dolar düşüşle 1.876.87 dolardan kapatmıştı. Bu bağlamda ABD tüketici fiyatları Mayıs ayında sağlam bir şekilde yükseldi ve ekonominin yeniden açılmasının seyahatle ilgili hizmetlere olan talebi artırmasıyla yaklaşık 13 yılın en büyük yıllık artışına yol açtı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altında düşüş devam edecek mi?

15.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 15.06.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





