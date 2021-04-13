Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

Emekli vatandaşlar maaşlarını bankalardan düzenli olarak alırken, bankalar da emeklileri müşterileri yapmak için promosyon vermeye devam ediyor. Maşaını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere bir seferliğine mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Bu promosyon miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Son olarak ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre emeklilere koşulsuz şartsız 1000 TL promosyon verileceği belirtildi. Bu miktar koşullara bağlı olarak bazı bankalarda 1600 liraya kadar çıkabiliyor. Emekli promosyonlarıyla ilgili merak edilenler haberimizde!