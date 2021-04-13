RAMAZAN İMSAKİYE
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Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

Bankalar emekli vatandaşları müşterileri yapmak için adeta para dağıtıyor. Birçok banka açıkladığı kampanyalarla emekli promosyon oranlarında değişikliğe gidiyor. Son olarak ING Bank'tan yapılan açıklamada; koşulsuz şartsız 1000 TL promosyon verileceği belirtildi. Diğer bankalar da bazı koşullara bağlı olarak bu miktar 1600 TL'ye kadar çıkıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Unutmayın, bu promosyonu almak için aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşınızı almanız gerekiyor.

13.04.2021 16:05 - Son Güncelleme: 13.04.2021 16:05
Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

Emekli vatandaşlar maaşlarını bankalardan düzenli olarak alırken, bankalar da emeklileri müşterileri yapmak için promosyon vermeye devam ediyor. Maşaını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere bir seferliğine mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Bu promosyon miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Son olarak ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre emeklilere koşulsuz şartsız 1000 TL promosyon verileceği belirtildi. Bu miktar koşullara bağlı olarak bazı bankalarda 1600 liraya kadar çıkabiliyor. Emekli promosyonlarıyla ilgili merak edilenler haberimizde!

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Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

İŞ BANKASI

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL

Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

AKBANK

0-1499 TL maaş: 850 TL promosyon tutarı
1.500 Lira – 2.499 TL maaş aralığı : 1.050 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş: 1.250 TL promosyon

Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,
2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bankalar para dağıtma yarışında! Koşulsuz şartsız 1000 TL destek! Bazı bankalarda 1600 TL'ye çıkıyor!

QNB FİNANSBANK

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1.000 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 1.300 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.600 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.