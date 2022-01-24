BES’teki yeni düzenleme rekor getirecek!

Bu doğrultuda, yeni katılımcı sayısının artmasını, yüzde 30'a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin yükselmesini bekliyoruz. 2021'in mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES'e olan ilginin sonucunda yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayımızın da 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz.