BES’teki yeni düzenleme rekor getirecek!
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi haline geldiğini belirterek, "BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki değişikliklerin Meclis'te kabul edilmesiyle sistemde bulunan ve sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara sunulan önemli fırsatlara değinen Benli, BES'in bütünsel yapıya kavuşarak "tasarrufun merkezi" haline geldiğini vurguladı.
Benli, şunları kaydetti:
"Yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının yanı sıra yeni düzenlemeyle hayatımıza giren; tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesi, OKS'de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkanı tanınması, kısmi çekiş ve temlik imkanı bir bütün olarak düşünüldüğünde sektörümüze güç katacak gelişmeler.
Bu doğrultuda, yeni katılımcı sayısının artmasını, yüzde 30'a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin yükselmesini bekliyoruz. 2021'in mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES'e olan ilginin sonucunda yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayımızın da 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz.
Böylece BES'teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz."