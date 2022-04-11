BES'te yeni dönem! O yasak artık kalktı! Bireysel Emeklilik Sistemi fonlarında getiriyi artırmak için ne yapmak gerek?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme hayata geçirildi. Buna göre, artık emeklilik şirketlerine, katılımcılarına birikimlerin değerlendirilmesi konusunda tavsiyede bulunmalarının önü açıldı. Peki BES fonlarında getiriyi artırmak için ne yapmak gerek? İşte detaylar...
Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni bir dönem başladı. Yapılan düzenleme ile katılımcıların desteklenmesi sağlanacak. Özellikle BES getirisinin fonların altında kalmasının ardından katılımcılar nasıl daha yüksek kar sağlayabileceklerini araştırıyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan bugünkü köşesine BES katılımcılarının son günlerde en çok merak etiği konuyu taşıdı. İşte Doğan'ın yazısı...
Önce, okuyucudan gelen bir soruyu paylaşayım.
Özetle, 'Emeklilik fonlarının getirileri enflasyonun çok altında kalmaya başladı. Birikimim eriyor. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde emeklilik fonlarında getiriyi artırmak için ne yapmak lazım?' diye soruyor. Son dönemde okuyuculardan benzeri soruları çokça alıyorum. İşin aslı 13 milyondan fazla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısının hepsinde benzer endişe hakim.
Endişe duymakta da haksız değiller. 2022'nin başından bu yana emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 13'e yakın oldu. Aynı dönemde, yani sene başından 8 Nisan'a kadarki dönemde, enflasyon ise 22.81 olarak gerçekleşti. Buna göre emeklilik fonları, BES katılımcılarına enflasyonun yaklaşık 10 puan altında getiri sağladı.
Yine aynı dönemde BES'teki birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler ortalama yüzde 11.61, faizsiz fonlarda değerlendirenler ise ortalama yüzde 17.27 birikimlerine getiri sağladı. Yılın ilk çeyreğinde faizsiz fonların getirisi enflasyonun 5 puan altında kaldı. Yani, faizli fonlara göre getiri biraz daha fazla diyebiliriz.
FONLARIN GETİRİSİ
Tabi, bu anlattıklarım BES'teki tüm emeklilik fonlarının getirileri. Fon bazında durum biraz farklı. Mesela, 2022'nin, ilk üç ayında birikimlerini ağırlıklı hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre enflasyonun 2 puan üzerinde, yüzde 24.4 getiri elde etmişler. Sene başından bu yana hisse fonlarının dışında hemen hemen tüm fonların getirisi enflasyonun altında kalmış.