BES’te yeni dönem! O yasak artık kalktı! Bireysel Emeklilik Sistemi fonlarında getiriyi artırmak için ne yapmak gerek?

Endişe duymakta da haksız değiller. 2022'nin başından bu yana emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 13'e yakın oldu. Aynı dönemde, yani sene başından 8 Nisan'a kadarki dönemde, enflasyon ise 22.81 olarak gerçekleşti. Buna göre emeklilik fonları, BES katılımcılarına enflasyonun yaklaşık 10 puan altında getiri sağladı.