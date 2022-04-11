Türkiye’nin milli gururu TOGG piyasayı coşturacak! Satışlar ikiye katlanacak!

Türkiye'de ve dünyada, elektrikli ve hibrit araçlara olan talep her geçen gün artarak devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, hibrit otomobil satışları 2021'de 49 bin 493'e ulaşırken, elektrikli otomobil satışları da 2 bin 846 adet oldu. 2020'de 24 bin 131 hibrit ve 844 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Geçen yıl hibrit araç satışları yüzde 105, elektrikli satışları da yüzde 237 arttı. Bu yılın ocak-mart döneminde ise 11 bin 227 adet hibrit ve 1073 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.