Araç alım satımında yeni dönem! Togg'da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem
Özellikle pandemi dönemiyle beraber hızlanan teknolojiye geçiş süreci, araç alım satımında da yeni dönemin kapılarını açtı. Otomotiv sektöründe denenmeye başlanan online satış uygulaması, hem yetkili satıcıların hem de kullanıcıların işini kolaylaştırdı. Yerli otomobil Togg'da da online satış olması beklenirken, uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.
11.04.2022 09:49 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:49
Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Böylece şaşalı plaza dönemi kapanacak. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.
ARAÇ ALIM SATIMI İÇİN ŞAŞALI PLAZA DÖNEMİNİN SONUNA GELİNDİ
Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.