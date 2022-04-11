RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Araç alım satımında yeni dönem! Togg'da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

Araç alım satımında yeni dönem! Togg'da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

Özellikle pandemi dönemiyle beraber hızlanan teknolojiye geçiş süreci, araç alım satımında da yeni dönemin kapılarını açtı. Otomotiv sektöründe denenmeye başlanan online satış uygulaması, hem yetkili satıcıların hem de kullanıcıların işini kolaylaştırdı. Yerli otomobil Togg'da da online satış olması beklenirken, uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

11.04.2022 09:49 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:49
Araç alım satımında yeni dönem! Togg’da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Böylece şaşalı plaza dönemi kapanacak. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.

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Araç alım satımında yeni dönem! Togg’da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

ARAÇ ALIM SATIMI İÇİN ŞAŞALI PLAZA DÖNEMİNİN SONUNA GELİNDİ
Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.

Araç alım satımında yeni dönem! Togg’da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

ONLINE SATIŞ DENEYİMİ TÜKETİCİLERİN HOŞUNA GİTTİ
Pandemi ile birlikte otomotiv sektöründe online satış denendi. Hem yetkili satıcılar hem de tüketiciler showroom'a gitmeden otomobil satın alma deneyimini sevdi.

Araç alım satımında yeni dönem! Togg’da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

OTOMOTİV SEKTÖRÜ YENİ DÖNEME HAZIR
Yetkili satıcıları bir çatı altına toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptırdığı bir anket, otomotiv sektörünün online satışa hazır olduğunu ortaya koydu.

Araç alım satımında yeni dönem! Togg’da da uygulanacak! Hem satıcı hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak yöntem

Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı.

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