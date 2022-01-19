BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Yeni reform hangi düzenlemeleri içeriyor?

Devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesi, 45 yaşından büyüklerin de talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesi, kısmen ödeme alma ve BES birikimlerinin temlik edilebilmesi gibi 5 imkan getiriliyor.