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BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Bireysel emeklilikte destekler büyüyor. Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarken; sistemden para çekme, otomatik katılımda yaş sınırını kaldırma gibi imkanlar devreye giriyor. Detayları şöyle...

Çığıl Ön Yener
19.01.2022 06:58 - Son Güncelleme: 19.01.2022 06:58
BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Yeni reform hangi düzenlemeleri içeriyor?
Devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesi, 45 yaşından büyüklerin de talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesi, kısmen ödeme alma ve BES birikimlerinin temlik edilebilmesi gibi 5 imkan getiriliyor.

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BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması nasıl yansıyacak?
Hem mevcut hem de yeni katılımcıların ödeyeceği katkı payları yüzde 25 yerine yüzde 30'luk devlet katkısından faydalanmaya başlayacak.

BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Örneğin; BES'e aylık bin lira yatıran bir kişi için devlet aylık 250 lira katkı yapıyor.

BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle aylık 300 lira katkı sağlayacak.

BES’te kazanç artıyor! Devlet katkısı %30 artıyor! İşte 10 soruda yeni sistem

Yüzde 30 devlet katkısı mevcut katılımcılara nasıl uygulanacak?
Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce şirket hesaplarına intikal eden tutarlar için yüzde 25, sonra intikal edenler için yüzde 30 devlet katkısı hesaplanacak.

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