Teklif TBMM Genel Kurulu’nda! Memur ve emekliye ek zam: Asgari ödeme tutarı 2500 lira

Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021'den önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlükten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.