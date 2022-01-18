Teklif TBMM Genel Kurulu'nda! Memur ve emekliye ek zam: Asgari ödeme tutarı 2500 lira
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 2. bölümünde yer alan 7 maddesi daha kabul edildi. Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. TOKİ'nin yaptığı ihaleler konusunda sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanının, sınırlamalara tabi olmaksızın belirleme yapmasına imkan verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
TBMM Genel Kurulunda teklifin kabul edilen maddelerine göre, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na, "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı madde eklenecek.
Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021'den önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlükten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.
1 Temmuz-31 Aralık 2021'de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021'de ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021'den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021'e ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak, yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.