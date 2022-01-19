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Haberler Ekonomi İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz! 81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi!

İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz! 81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi!

81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz. Binlerce kişiye iş kapısı aralanıyor. İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 65.851 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 69 bin 356 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek.

19.01.2022 09:07 - Son Güncelleme: 19.01.2022 09:08
81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz!

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.4 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden duyurdu. 14 Ocak tarihinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler ambar/depo görevlisi, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer almaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz!

ALIM YAPILACAK SEKTÖRLER

Ambar/Depo Görevlisi 557
Aşçı 471
Aşçı Yamağı (Çırağı) 4
Aşçı Yardımcısı 333

81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz!

Ayakçı (Tekstil) 153
Ayakkabı İmalatçısı 212
Beden İşçisi (Genel) 13238
Beden İşçisi (İnşaat) 69

81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz!

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 68
Beden İşçisi (Temizlik) 309
Bisküvi İmalat İşçisi 250
Bulaşıkçı (Stevard) 272

81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz!

Büro Memuru (Genel) 583
Çağrı Merkezi Elemanı 183
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1238
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 334

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