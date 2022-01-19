İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz! 81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi!
81 ilde 18-53 yaş arası için 69.356 ilanla iş müjdesi! İŞKUR aciliyetle duyurdu! En az 4.253 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz. Binlerce kişiye iş kapısı aralanıyor. İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 65.851 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 69 bin 356 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek.
19.01.2022 09:07
- Son Güncelleme: 19.01.2022 09:08
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.4 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden duyurdu. 14 Ocak tarihinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler ambar/depo görevlisi, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer almaktadır.